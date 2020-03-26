特朗普是美國民選總統，執政期間內政、外交出了問題或惹了禍，都要向選民交代，這是制度規定，職責所在，也是他還想連任總統不得不有的動作。這種選舉制度和文化，看上去是個「好東西」，能夠選出「最優秀」的政客，「為選民服務，為國家服務」，實則不然。在這種制度和文化下的參選政客，最根本的取勝之道，就是「靠把口」取悅和忽悠選民，其最有效的方法就是吹牛、開空頭支票以及施展種種文過飾非、諉過他人、抹黑對手、自我貼金等文宣騙術。

當然，這些政客也不是生來就需要這樣的，而是民主選舉和文化造成的，是選民們自以為手中的一票很神聖、眼睛很雪亮，但很容易受騙，盲目自信造成的。其實在所有參選政客眼裏，大多數選民是相當愚蠢的，是可以用謊言和吹牛輕易忽悠、洗腦、麻醉的，是很容易按照他們的指揮棒亂轉的。這些政客還很懂得向選民灌迷魂湯，他們在鼓吹「民主選舉」如何公平、先進，選民如何偉大時，一定先把「精英政治」和非民選制度貶得一無是處，再把「民選」捧上天，於是選民飄飄然也，死心塌地維護和實踐這種最有利於政治騙子和吹牛皮專家當選的制度，反覆被騙還樂在其中，政客們則長騙長有。

政客騙術中的一個突出特點，是耍賴。出了錯、惹了禍，能賴就賴，賴不了也要賴，謊言被揭穿了還要賴，睜眼閉眼都是賴。今次特朗普污名「中國病毒」的種種做法，對他領導防疫抗疫亂七八糟、導致全美陷落的做法，算是把政客的耍賴之術發揮到了極致，人們從中更看到老美選舉制度和文化是多麼「出色」的打造出了這類劣迹斑斑的無賴政客。

這樣的無賴政客，在美國總統史上，特朗普不是第一個，也不是最後一個。老美民選制度和文化的天然缺陷「汰優留劣」，已把美式民主愈弄愈爛，已使老美國運衰敗，「自作孽，不可活」。當然，特朗普是不理這些的，無賴政客要耍賴，是只想着自己「過了海就是神仙」的。