長期以來，美國一直扮演世界領導者的角色，歷任總統無不以此為己任，奧巴馬揚言「美國還要領導世界一百年」，特朗普聲稱「要讓美國再次偉大」。然而時移世易，隨着整體實力日走下坡，美國維護霸主地位愈來愈力不從心。尤其是這場疫症，既暴露美國極端自私自利，也反映美國治理能力差劣，更見證美國霸權極速衰落。

有外國傳媒評論道，由於新冠肺炎全球大流行，華盛頓正失去世界領導地位，並在地緣政治競爭中不再那麼吸引人。美國傳媒說得更直接：面對新冠肺炎，美國不再是一個慷慨的全球領導者。沒錯，自疫情爆發以來，美國不但沒有為全球抗疫作過任何貢獻，提供任何幫助，反而一味諉過於人，推卸責任，先將病毒歸咎於中國，後又歸咎於歐洲，完全沒有一點大國風範。反觀一直被美國污名化的中國，在迅速控制本身疫情後，正全力支援其他國家抗疫，從亞洲到歐洲再到非洲，都可以見到中國提供的醫療物資，以及中國派出的醫療隊身影。意大利外長親自拍片向中方致謝，塞爾維亞領導人稱中國為「兄弟和朋友」，這不是恭維，而是患難見真情。

不怕不識貨，最怕貨比貨，誰才是真正負責任的大國，世人自有公論。美國愈是醜化中國，愈顯得自己齷齪；愈是推卸責任，愈顯得本身無能。有學者指出，特朗普領導下的美國有一種新的自私，其毫不掩飾的民族主義和美國優先政策，意味着美國不再為這個星球服務。實際上，特氏的任性妄為和自私自利，不僅令美國失去全世界信任，而且終將令美國失去世界霸主地位。他們不是揚言要全力發展太空嗎？將來也許只能為其他星球服務。

說到底，沒有一個國家可以永遠獨霸世界，物極必反、盛極而衰，既是大自然的規律，也是美國霸權的歸宿，而特朗普正是加速美國霸權衰落的最大推手。