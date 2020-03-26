全球體壇因為新冠肺炎疫潮而停擺，尤其是職業比賽停頓對經濟打擊最大，美國職業籃球賽有球隊需減薪度時艱，職業足球特別是歐洲五大聯賽，各個球會損失不菲，由於電視轉播合約賠償屬天文數字，多個賽會將賽事重開之期一拖再拖，始終決定必須把所有賽事完成。

體育與商業分不開，愈受歡迎的項目更加是金錢掛帥，取消基本上不是可行選項。像四年一度六月舉行的歐洲國家盃，適值六十周年，本來採取巡迴賽方式，在歐洲十二個城市舉行，可是多國自己的聯賽都未完成，又如何派員參賽？歐洲足協宣布將推遲到明年夏天舉行，空出的檔期，正好讓歐洲各地聯賽煞科。

而同樣是四年一度，規模更盛大、更具歷史價值的奧運會，日本首相安倍晉三多月來堅持如期舉行，即使在該國疫情最嚴峻時也不改口，但既然是世界賽，缺少外國參賽便失去意義，而環顧全球，最大對手是疫魔，還未打贏這場仗，又怎有餘力決戰運動場？而且聚集群眾又是播疫溫床，基本上如期舉行是以人命作賭注，斬件式舉行又失去意義，加拿大表示不派隊參賽後，情況急轉直下，安倍終於面對現實，向國際奧委會提出把東京奧運押後一年，獲得同意，最遲明年夏天舉行，是史上首次需延期舉行的奧運，以往有三屆因世界大戰而取消。

日本投入全國人力物力舉辦東京奧運，當然不想取消，以免造成經濟災難。押後舉行雖然不算皆大歡喜，也是最好解決方案。唯一問題是，大家會否過分樂觀，認為疫潮在今年內可以完結？不少專家指出，全球可能有超過一半人口感染，疫情不會像當年沙士在數個月內徹底自我消失。沒有任何體育賽事比生存更重要，與其在綠茵場上角力，不如全球集中醫療競賽，盡快製造疫苗，造福人群，這也是奧林匹克精神的一種展現呢！