新冠肺炎疫情在美國蔓延，地方政府官員正窮於應付。在這舉世都被疫症蹂躪時刻，各國的合理反應，是攜手共赴，戰勝病毒。令人奇怪的是，美國偏偏反其道而行，非但不聯同其他國家力量共同抗疫，反而認為新冠肺炎疫情既然在中國武漢開始，正好掌握機會，打擊中國。於是白宮上下統一口徑，拒絕聯合國衞生組織正名為「新冠肺炎病毒」的要求，把疫症叫作「中國病毒」或「武漢病毒」，對中國污名化。

美國這次把中國污名化的目的，到底是為了配合其遏制中國崛起的長期國策，還是藉此「甩鍋」，把疫症在美國爆發的責任推給中國，以掩飾聯邦政府本身不作為、沒有及早為防禦疫症做好準備，拿中國來當替罪羊，我們不得而知。其實美國疾控中心的官員都明白，如果要恰當應付疫情，以中國為敵實屬不智。中國過去兩、三個月在遏制新冠肺炎疫情的散播做了很多工作，累積不少經驗，也作出很大犧牲。世界上不少國家正學習中國經驗，通過國際性會議分享心得，或索性向中國求助，請求中國派出醫療隊伍和提供防疫物資，中國也不吝答應援助。

中國是美國甚至全世界不少藥物原料的主要供應地，也是醫護器材、物料和用品的主要供應商；中國是全球最大的呼吸器生產商，也是全球一半以上醫用口罩和防護衣的生產商。美國過去不生產這類低科技低利潤產品，把這些低端工業的生產工序外發，現今全球告急，亟待防護和救災物料，中國正正是供應方市場，產品不愁出路。此時此刻美國有求於人，其實不宜樹敵，但他們偏要反其道而行，處處口頭攻擊中國，到底華府認為這些行動對美國遏止疫情有何幫助？病毒會因為遏制中國或「甩鍋」中國消失嗎？

美國政府內的鷹派可能另有想法，認為病毒起於中國，兼且起始時北京處理不當，部分官員有意隱瞞疫情，令疫症快速傳播開去，連累全世界，才一發不可收拾。所以他們覺得應盡量利用時機攻擊中國共產黨，藉此煽動起全球的反共反華情緒，好與美國反華部署聯成陣線，抑制中國崛起。他們關心在中美全球競逐中美國獲勝，遠遠多於美國可能因為新冠肺炎疫情死人過萬。正是因為有這種思維，才出現美國官方反華大合唱，從特朗普的「中國病毒」論到國務卿蓬佩奧的「武漢病毒」論。

特朗普在最近一次記者會中，第一次不提他口中的「中國病毒」，到底是因為要修補美中關係，還是因應亞裔的抗議聲音，紓緩一下國內的反亞裔情緒，避免損失亞裔選票，仍然有待觀察。