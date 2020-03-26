新冠肺炎肆虐全球，連四年一度的奧運會都破天荒推遲舉行，足證世界已進入非常時期，猶如戰時狀態。香港疫情雖未至於一發不可收拾，但隨着大批港人從歐美返港，確診個案倍增，港大專家何栢良警告，港府再不採取戒嚴級別措施，公營醫療將會崩潰，顯然不是危言聳聽。

在此危急存亡之際，港人好應該上下一心團結抗疫，很可惜，別說有些自私自利的人拒絕遵守隔離令通街走，反對派政客更是趁病攞命，唯恐天下不亂。港府日前公布新的終審法院首席法官人選，結果又激起反對派群起攻之，公民黨郭榮鏗竟質疑港府將任命問題政治化，藉此迫使內務委員會盡快選出主席，批評為不智及沒有用云云。何謂聲大夾惡，何謂惡人先告狀，這就是了。

立法會自去年十月復會至今，內會開會十多次，居然仍未選出正副主席。不問可知，又是反對派從中作梗所致。由於內會原主席李慧琼獲提名競逐連任，於是由原副主席的郭榮鏗主持會議，郭藉此機會全力玩嘢，不斷處理規程問題和「僭建」大量議程拖延時間，吵吵鬧鬧，黨同伐異，沒完沒了。

由於終審法院首席法官人選必須得到立法會通過，內會一日未能選出主席，其他議程只能被晾在一旁，包括任命法官人選。最諷刺的是，郭榮鏗自己也是大狀，公民黨更是言必司法獨立、民主法治，如今竟然刻意拖延法官任命，不是自打嘴巴是甚麼？說穿了，該名法官曾處理游梁DQ案，被指為傾向保守，不論其資歷如何豐厚，不合反對派的口味也就唔使旨意放行。政客連法官人選都要插手阻撓，到底是誰將問題政治化？司法獨立云乎哉？民主法治云乎哉？事實擺在眼前，不管疫情如何嚴峻、經濟如何直插谷底，反對派也是把自己的政治私利放在首位，根本不理會香港市民死活。垃圾會存在只是浪費公帑，倒不如摺埋算了。