中國要展現大國風範，與諸邦廣結善緣，正當此時，應該加快行動。新冠肺炎病毒肆虐全球，中國剛走過了最艱難的歲月，但世界其他地區仍受嚴峻挑戰，目前各國都缺乏醫療及抗疫物資，少一分資源，人們的生命就多受一分威脅，此刻最有能力助世界一把的就是中國，助人便是助己，我們理當加把勁。

中華大地是世界的工廠，現時全球都缺乏口罩、防護衣、呼吸器、消毒液等醫療用品。美國貴為第一強國，面對危機竟不能自救，白宮主人特朗普竟然公開提議醫護人員將口罩消毒重用，我遠在彼邦的親友也說很難買到抗疫物品，惟有盡量窩在家中。

其他地區的人救不了自己，中國卻有能力自救救他，國家機器一旦開動，能力匪夷所思。疫情爆發前，中國口罩日產量是二千萬個，早前各地封城封廠，我還道產量無以為繼。豈料兩星期前，全國尚有一半工作未回復正常時，只要國家有需要，據聞口罩的日產量竟驟增至一億一千萬個，比平時升約五倍。這樣的工作效率，堪稱舉世無雙。

既是如此，那麼再增加五倍產量可以嗎？中央應該馬上調撥資源、增加人手，盡最大努力將產能搞上去，如今是世界最需要中國的時候，我們不妨鐵肩擔道義。物資製造好了，馬上送到各國，別人能付錢的就付錢，不能付錢的也不打緊，施恩莫望報。只要世界疫情能早日平息，中國本身就受惠最大，小小的付出不足掛齒。北京要對外建立形象，如果今次能幫上世界一個大忙，可能效果比花錢多建一千間孔子學院更好。

我們真心貢獻世界，事情做了就放下，不必掛在口邊，更加不必由外交部作宣傳，旁人看在眼裏自會明瞭，否則反而會惹來反感。古人說：「桃李無言，下自成蹊」，大抵就是這個道理。