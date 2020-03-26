日前本報「探射燈」指香港人將口罩亂棄海灘，恐對生態造成嚴重破壞。多個環保團體在海灘及海岸發現棄置口罩處處，南丫島索罟灣一百米內已有七十個；香港仔海面口罩、膠樽及垃圾隨水漂浮。政府列出需優先處理海上垃圾的「黑點」，目前有二十九個，惟石澳「垃圾灣」依然多垃圾；二○一八年已上榜的東龍洲，垃圾問題仍然嚴重。

事實上，同文已經指出「香港人的名字叫自私」。早前，大批市民湧到郊野公園行山避疫，結果搞到美好大自然烏煙瘴氣，口罩、垃圾亂丟，人性醜惡暴露無遺！醫學界警告，胡亂棄置口罩增加感染風險，不過，大家連日來都看到那些需接受強制檢疫嘅「手帶人」，卻無視法紀四處「偷食」，為咗食碗車仔麵，不惜把自己變成「人形疫彈」，如此不顧播疫傳染後果，自私到令人齒冷！

從海灘、郊野公園大量被亂丟棄置嘅口罩、垃圾來看，人類才是大自然嘅「天敵」。大家都知道，意大利已成為歐洲疫情最嚴重地區，死亡人數超過中國，不過老朽卻注意到另一則花邊新聞。話說威尼斯歷年均有大量遊客造訪，大量的水上活動令運河水一直渾濁，水質變壞；惟最近受到新冠肺炎疫情影響，遊客銳減，威尼斯運河水質大有改善，出現大量魚群，甚至有民眾在推特發文，說在威尼斯看到海豚，這是近六十年來第一次！然而，經求證，應該係距離威尼斯大約七百四十三公里嘅卡利亞里港口。

不過，點都好啦，威尼斯運河因少咗人去坐貢多拉，水質變好而出現大量魚群，則係事實。長期以來，人類大量砍伐樹林，污染河流，據稱目前全球有超過二萬八千個物種瀕臨絕種，棲息地流失是最大的生存威脅！呢，人類經過大規模物種滅絕後，將從「新生代」進入「孤生代」，即孤獨時代。再這樣亂丟垃圾、口罩落海，人類即使有魚食，恐怕亦帶有病毒！