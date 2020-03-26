不到半個月，美國便從新冠肺炎感染病例排行榜大幅躍升至全球第三位，當地專家更警告，美國的排名可能很快再爬升，最壞情況可能有二千二百萬美國人死於新冠肺炎。對於這些警告，特朗普已經沒有底氣囂張還嘴，而且在美股一跌再跌、疫情一漲再漲的強烈衝擊下，他再沒有民粹抗疫力，如今不但奢望做最偉大總統無望，更分分鐘連任失敗，勢成最無能總統！

美國現在有多惡劣？疫情失控已令這個國力第一的大國陷入泥沼，墮進上世紀三十年代大蕭條以來最惡劣的政治、經濟及公共衞生深淵。如今，美國各州各市都在痛苦掙扎，社會及公共意見領袖不滿政府表現的批評充斥各種媒體。

近日，紐約市長白思豪召開了一場記者會，他主要談紐約市的抗疫工作及醫護缺乏物資，不過，整個記者會的焦點及被人津津樂道的環節，卻是白思豪大罵特朗普約二十分鐘，更不止一次質疑白宮在幹甚麼。他指出，紐約市早在一月下旬已就中國爆發新冠肺炎示警，但美國政府卻一直無作為，直到本月十八日才推出所謂《國防生產法》，以穩定口罩、保護衣及眼罩等供應。

像白思豪這樣向特氏開炮的名人近期很多，無論是傳染病專家、知名傳媒人還是影星等，都對美國在新冠肺炎的防疫反應不滿，例如遲至疫情傳遍各州時，才慢吞吞宣布檢測費用由國家承擔；甚至在疫情防控高層會議時，特朗普還被拍攝到打瞌睡、心不在焉的一幕。正如一個名嘴所說，現在特朗普講再多的話，亦無助美國時光倒流，因為政府令美國應對疫情拖延約兩個月，遲了一天，美國便要花一周的時間去補救，而補救的是人命、是全美國福祉！

以往的特朗普，對於批評勢必立即還招，但是這一次，他卻無話可談，再沒有往日的囂張指斥別人製造假新聞，因為特朗普災難已經啟動了。