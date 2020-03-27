世界視線：揮軍馳援意大利　俄突破北約防線

在俄羅斯總統普京的命令下，九架俄國軍用運輸機運載一百名軍方生化專家和大批醫療物資，周一抵達羅馬西南三十公里處的軍用機場，直接投入對意大利的抗疫援助行動。這標誌着新冠肺炎疫情改寫二戰後的歐洲地緣政治格局，北約在歐洲圍堵俄羅斯的防線被突破。

俄方今次派出的輻射、化學和生物防護部隊，將協助意國建立類似中國的方艙醫院，而且會成立病毒實驗室。這場在北約眼皮底下展開的俄軍大規模援助行動，是普京主動向孤立無援的意總理孔特提出。一待意方點頭，俄軍的運輸機編隊僅用半天時間就投送到了北約轄區之內，而且陸續有更多援助抵達。

為了迎接俄軍生化專家的到來，意國政府連環施展靈活外交手段。在俄國軍機編隊馳援的同時，意方不忘向美國盟友發出求救，呼籲美軍協助建立臨時醫院，提供醫療物資。美方自顧不暇，也就沒有理由干涉俄國的援助行動。

意大利朝野同時對歐盟表達了不滿，前外長弗拉蒂尼更表示，意國向中、俄求助，是因為歐盟面對疫情袖手旁觀，任由意國孤軍奮戰。國會議員利沃塔亦批評說，歐盟在醫療物資方面唯一的「建樹」，就是在意大利與其他國家之間架起屏障。面對來自意國的批評，法、德兩大歐盟主軸的領袖均保持沉默，亦默許俄軍進入西歐。

事實上，新冠肺炎疫情令歐洲出現戰後前所未有的政治變化，目前向意國派出醫療隊和救急物資的國家，除俄羅斯外，只有中國和古巴。這三國都是社會主義或前社會主義國家，本來都是西方的假想敵。尤其是長年遭美國封鎖的古巴，雖然自身物資缺乏，但仍派出五十多名醫護參與救援。

諷刺的是，當俄羅斯軍機進入意國領空，北約卻仍在丹麥附近的北海水域舉行多國聯合海上演習，以應對來自俄方的「威脅」。相比之下，俄方在實施援助行動的同時，還取消了原擬在北約邊境舉行的針對性軍演。新冠肺炎疫情令亞歐各國意識到放下意識形態之爭、共同化解危機的重要性，同時再次為北約的存在價值提出了質疑。