功夫茶：區議員頻頻被捕　玩政治正事不做

人一黃，就瘋狂！今屆區議會一片黃，幾乎無一淨土。有道是「廟小燈籠大」，的確冇錯，不少黃絲區議員水鬼升城隍，揸住雞毛當令箭；佢哋最愛濫用權力，甚至公然違反法庭臨時禁制令，喺面書轉貼警員個人資料，包括警員編號、相片、姓名等私人訊息。功夫茶剛講過，警隊被人抹黑、網上欺凌要有對抗歪風嘅執着，否則「黑警」畀人講咗一千次，就會當咗真！

嗱！警方尋日做嘢喇！凌晨上門拘捕中西區區議會主席、民主黨區議員鄭麗琼，罪名疑涉「煽動意圖罪」。功夫茶不擬評論有關事件，之不過，染黃嘅區議會，被選出來嘅黃絲區議員，質素之劣，大家有目共睹。佢哋一朝得志，語無倫次，完全一副「一朝權在手，便把令來行」作威作福嘅嘴臉，都真係幾難頂㗎！

更離譜嘅係，佢哋出公帑糧，卻一味同政府對着幹！而且政治凌駕一切，完全沒有服務地區市民之心，一味添煩添亂！都真係唔計一計數都唔知，今屆區議會運作近三個月，至少有十五名區議員被捕，當中包括三名區議會主席及一名副主席，除了被捕嘅鄭麗琼，仲有同屬民主黨嘅元朗區議會主席黃偉賢、屬新民主同盟嘅西貢區議會主席鍾錦麟，加埋來自公民黨嘅深水埗區議會副主席伍月蘭。呢班黃絲區議員被捕與修例風波、反對政府徵用區內設施作指定診所或者檢疫中心引發嘅示威活動有關。其餘被捕者分別涉及非法集結、阻礙或串謀阻礙警員執行職務、在公眾地方行為不檢等罪。

各位街坊，作為一個區議員，原是要竭盡所能去服務所屬選區，無奈今年黃絲當道，佢哋只熱衷玩政治，一味搞搞震，不少更是仇警上腦，完全沒有為地區服務之心！最經典嘅莫過於深水埗區議員李文浩及劉家衡，不久前在其聯合辦事處門外，貼出「藍絲與狗不得內進」告示，其行為涉嫌違反區議員嘅操守指引，亦不符合《酬津指引》！出公帑糧，有選擇服務誰嘅權利嗎？你只服務黃絲，咁政府係唔係要另請一個區議員服務藍絲吖？你係唔係五折支薪吖？再講啊，若然你條友仔畀南亞賊打劫，一聲爹你媽你，連底底都被剝埋，要以毒果報包住下身，狼狽求助差人，唔通警察又可以話：冇事黑警，有事就警察，你係黃絲區議員，過主啦，我係唔會服務你哋㗎！

好明顯，李文浩及劉家衡可能已觸犯「公職人員行為失當」罪。加上兩人過去亦有張貼「光復香港、時代革命」等港獨標語，已屬違反《區議會條例》，政府應嚴肅跟進。若然再「大愛包容」，區議會這股妖風，只會令香港淪為劫數難逃嘅鬼域！