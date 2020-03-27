正論：港鐵企硬不減價　百上加斤民生艱

年年賺錢，年年加價，已成為港鐵周而復始的戲碼，也成為香港一大民怨之源。儘管因為反修例黑暴和新冠肺炎肆虐雙重打擊，經濟直插谷底，港鐵今年不敢貿然加價，但同樣不肯減價，更「出口術」表明相關加幅將於日後追加，即是將加價痛楚延後而已。隨時不加則已，一加驚人，市民百上加斤。

按方程式計算，去年十二月綜合消費物價指數是百分之二點九，連同計算運輸業名義工資指數按年增加百分之三點四，再扣減生產力因素及特別調減後，計算出在可加可減機制下，港鐵將加價百分之二點五五。但由於去年第四季全港家庭月入中位數按年減少百分之二點四八，觸及封頂機制，港鐵需要凍結票價一年，卻不忘強調相關加幅將於未來兩個年度追加，擺明搵笨。

事實擺在眼前，可加可減機制自推出以來，港鐵已連續九年實質加價，今年也不過是凍結票價，從來未試過減價。例如前年大賺一百六十億港元，依然按機制加價百分之三點三，市民只能「肉隨砧板上」，早就被譏為「只加不減」機制。即使去年黑暴爆發，港鐵成為眾矢之的，客量大降及維修費急增，盈利下跌，但仍有近一百二十億港元純利，羨煞全港交通機構。

反觀本港經濟今年進一步衰退，最新失業率高達百分之三點七，創九年新高，而且低處未算低，裁員減薪結業潮陸續有來。港鐵作為本港龍頭交通機構，理應負起社會責任，帶頭減價才是應有之義，議員甚至認為港鐵應減價三成，現在不過凍結票價，還要擺出仁至義盡狀，且不忘提醒將來會從市民的荷包攞回鈔票，顯見錙銖必較、永無蝕底的本色。黑暴一役港鐵屢遭針對，除了暴徒漠視法紀，野蠻破壞，難道當中沒有包含市民對港鐵貪得無厭的怨氣嗎？

過去每說及市民對港鐵年年加價的不滿，港鐵總是諸多辯解，不是說要耗資巨額金錢保養維修，就是說加幅低於通脹，總之就是笑罵由你笑罵，加價我自加價。要不是怯於黑暴重創港鐵，否則難保在疫情肆虐的環境下照樣加價。曾有國際調查顯示，本港近三成上班族每年交通費支出佔收入逾百分之五，屬於國際較高水平，港鐵年年加價正是最大原因。

更別說港鐵近年彷彿撞邪一般，事故幾乎無日無之，三日一個小意外，五日一個大故障，早前更發生「四線齊冧」及東鐵出軌三卡斷開等恐怖事件，距離車毀人亡只有一步之遙。至於沙中線豆腐渣醜聞一發不可收拾，剪筋、地陷、沉降、裂紋樣樣齊，超支金額隨時又是市民埋單。人們不禁要問，為甚麼曾經安全可靠的港鐵服務，如今變成了不安全不可靠？為何以前是香港精神、香港速度的代名詞，如今淪為香港墮落、唯利是圖的象徵？

放棄監管 港府無能

說到底，港鐵服務質素每況愈下，港府無能絕對難辭其咎。港府作為港鐵最大股東，不少港府官員是董事局的當然成員，港鐵亦受到運房局監管，偏偏一直沒有盡好監管之責，甚至主動放棄監管，反過來將港鐵當成「大老闆」。沙中線醜聞大爆發不是偶然，而是必然，運房局局長陳帆自爆「看報道才知道」足以說明一切。

悠悠萬事，民生為大。香港社會紛紛擾擾，民怨沸騰，固然是許多因素造成，而港府欠缺承擔絕對是主要原因。港鐵在港英政府管理下沒有問題，在港人治港下卻亂象叢生，證明是人的問題。港府廢官無承擔無腰骨，不管港鐵出了多麼大的事故亦無官員問責，過去甚至有官員為港鐵掩飾問題，官鐵相護下，港鐵大到不能倒，還會放民意在眼內才怪。

見微知著，港府放任港鐵只是民怨的冰山一角，善財難捨、冤枉甘心、對假難民來者不拒才是最令人憤怒。過去六年，港府已花費六十億元供養假難民，換來的是各類嚴重刑事罪行急增，市民惶惶不可終日。保安局預算今年用於出入境管制撥款增至三點一一億港元，就是為了幫假難民提供公費法律支援。這些費用全部由納稅人埋單，在全球經濟低迷的大環境下，香港好吃好住好招待，必然有更多假難民大舉湧來，治安和財政必然更進一步惡化，有人說假難民禍港殃民，「衰過病毒」，顯然沒有半點誇張。

今日的香港，衣食住行皆不易，生老病死樣樣難。港人既要面對黑暴和疫症重創經濟，又要面對港鐵麻木不仁和假難民打家劫舍，怎麼可能有幸福感？港府民望怎麼可能不低殘？香港怎麼可能不衰到貼地？