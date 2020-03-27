神州觀察：家居隔離漏洞多　疫情倒灌不勝防

內地新冠肺炎疫情總體向好，惟在本土個案幾近清零的情況下，境外輸入個案卻與日俱增，近期更連續出現數宗境外輸入關聯病例，揭發當中存在諸多防控漏洞，若不能及時檢討對策，難保不會導致疫情二次爆發，令連月來的努力化為泡影。

北京市疾控中心近日通報該市首例境外輸入關聯病例指，家住海淀區某屋苑劉姓居民的鄰居，是從英國抵京的家居隔離人士，此人入境時體溫檢測正常，隔離期間曾行樓梯外出，不久出現發熱等症狀，又是行樓梯往醫院就診。待確診感染新冠肺炎，已排查出數十名密切接觸者，劉某更因使用過同一樓梯而中招，實屬不幸。

有北京的疾控專家認為，因這樣的情形導致病毒傳播的可能性非常小，許多細節問題仍有待研究證實。該專家列出了不少假設條件，譬如二者需直接或近距離接觸過，或隔離者使用樓梯時打噴嚏、咳嗽，噴出的飛沫留在樓梯扶手、門把手或其他物體表面，然後被他人接觸到，從而發生感染。總之解釋了一大堆，就是想讓民眾接受這只是一次「極端巧合」事件，不需為此過分緊張。

只是此說並不能釋除民眾心中的憂慮，尤其當各地城市社區已紛紛開始撤卡解封，民眾可以自由出入之時，身邊若是潛藏着這樣的「行走炸彈」，沒準哪天就會輪到自己中招，如此豈不太恐怖？其他的家居隔離者又有哪些不為人知的違規外出行為，通過哪些載體將病毒傳播開去，亦都叫人無法想像，復工復課也好，遊樂消費也好，仍然危機四伏。

而導致這類風險存在的一個重要因素，就是人性自私的不可控性。理論上，誰也無法完全確保家居隔離者都能做到規範自律，想溜出去就一定有辦法，包括香港近期亦發生多宗「走犯」事件，不知又要連累多少街坊。問題是，對於這類行為，就算像香港特首那樣哽咽勸喻又如何？有些人天性就是如此自私，政府制訂防控措施時便該考慮到這點，而非一味斥責對方怎樣無質素、無公德心，或是寄望違規後的懲處措施，畢竟有些損失是收監罰款也換不回來的。說得直白些，正是政府為他們提供了四處播毒的機會。

雖說本次事件發生在北京市新的入境防控政策、即所有入境進京人士皆需集中隔離十四日的規定推出之前，但家居隔離的風險漏洞卻是客觀存在的；而且各地防控政策至今亦未同步，仍有不少地方繼續沿用家居隔離措施，難免出現防控盲點，讓病毒有機可乘。廣州及上海近期亦出現境外輸入關聯病例，傳播方式或有不同，危害卻都一樣，面對愈來愈多的疫情倒灌現象，當局必須果斷應對。