產評：港出口業續尋底　須增支援保命脈

今年首兩個月，香港整體出口貨值按年大跌一成二，為繼去年整體出口貨值按年跌約百分之四、創十年最大跌幅後，相關數據繼續尋底，且跌幅擴至雙位數。由於二月以來，亞洲、歐洲及美國等地備受疫情嚴重衝擊，外部需求急劇轉差，市場已有心理準備，三月以至第二季的出口跌幅將更驚人。港府實有必要加大對業界支援，以應付這場非一般的戰「疫」！

據政府統計，貿易及物流業佔本地生產總值逾兩成；僱用逾七十萬名勞工，佔總就業人數亦近兩成，是經濟四大支柱之首！可去年至今行業景氣每況愈下，第二季展望不但未許樂觀，更令人愈感悲觀。

首先，中美貿易戰對香港貿易的影響，自去年已逐步浮現，雖然兩國已於今年一月簽署首階段協議，但此後至今，一場疫情，重擊了內地、美國，以至全球經濟，無法預計負面影響何時才完結，若再拖一年半載，環球大蕭條幾無懸念。

目前全球航空業首當其衝，正步入「災難性」衰退，投資與消費「冰封」，致使香港進出口、航空、港口、貨運業水深火熱。更令人擔憂的是，年內中美執行首輪貿易協議，以至次輪談判，皆充滿不確定性，香港貿易與物流業逾十萬家企業和逾七十萬個「飯碗」，前景只怕沒有最差，只有更差！

港府早前公布成立300億元防疫抗疫基金，財政預算案推出183億元措施支持企業和保就業，惟其思維離不開提供一次過發放有限度的現金、津貼、企業貸款、減稅等，一來措施涉額規模和深度極為不足，變相叫企業自生自滅；二來措施未能為打工仔提供到位和持久的援助，難以穩定企業和居民信心，又如何能保經濟？

所謂「建設難，破壞易。」這次疫潮對經濟的打擊是全球性，各經濟體都在這場暴風「疫」流中掙扎，不但要應付疫潮對健康和經濟的威脅，還要設法在全球資源重新分配下，確保長遠競爭力。香港作為細小而開放的經濟體，自然不可能獨善其身。大規模的企業倒閉和工人失業，將令支柱行業萎縮，更甚是對整體經濟競爭力造成深遠影響，關係到存亡！

顯然，港府至今表現並不合格，必須以更進取、更大決心善用財政儲備，在這段非常時期支援企業和打工仔，有力保障居民就業，減輕企業成本和緩解現金流壓力，真正做到共度時艱，既保住四大支柱不倒，亦要確保持續優化人力資源及推動戰略產業部署，免敗香江百年基業！