中國改革開放初期，對美國因不懂和崇洋迷信而放棄中共建黨立國的原則，相信在美國體制的蔭庇下，打敗了蘇聯，世界便不會有大戰，中國便可放棄軍備，全心全力地搞經濟建設，甚至連軍隊也容許經商。

由此，一方面全國貪污日盛，中央軍委兩個主政的副主席最後被控貪污罪判刑，反映中共的鋼鐵長城已受毀壞。另一方面，一九九九年美國夥同歐盟瓦解南斯拉夫，不惜公開炸中國在當地的大使館，露骨地試探中國的反應。可惜的是中國政府懦弱無能，忍辱咽下公開的挑戰。

對於美國而言，中國軍方這樣無能與貪腐，顯然沒法在蘇聯瓦解後不聽美國的話，美國便放心讓中共繼續執政，中國仍然傾全國之力幫助美國資本生產利潤，並源源不絕地把貪腐的錢運往美國，整體情況大概像蘇聯瓦解之後、普京未掌權之前的俄羅斯。

北京天安門廣場的人民英雄紀念碑，是紀念從一八四○年起為了反對內外敵人、爭取民族獨立和人民自由幸福，而在歷次鬥爭中犧牲的人民英雄。到了習近平時代，反貪、強軍強國、堅持走中國自己的道路，也因此對美國不再畏縮害怕，更不會阿諛諂媚，把美國的一切奉為金科玉律。領導層的轉變，引發起社會與經濟中對崇洋媚外和貪污不公政策的不滿，中國因而可以把反貪腐與包容性的改革、獨立自主的外交外經外貿政策結合起來，撥亂反正，重新出發。

美國的貿易戰與制裁以及新冠肺炎疫症是災難，卻同時是中國的幸運，可迅速地認清美國的本質、亡我之心的陰謀，使中國團結一致，發揮出高度的組織力和動員力，以及更為重要的決策能力；也從歐美防疫治疫的失誤，更加認清西方資本主義及其民主政制的缺陷。

普京在挽救俄羅斯的崩潰中，已提出了不少極其寶貴的經驗讓中國參考採納，普京的成功驗證了美國主張的一套的巨大危害性，俄羅斯沒有進一步崩析瓦解，人民生活沒有進一步崩潰，在於反美國而行，而反美國必須智慧與堅毅並重。俄羅斯能夠重振雄風，與美國抗衡並取得重大勝利，證明普京的戰略有效。

中國國情不同，也缺普京和俄羅斯政治文化的決斷，但貿易戰和疫病給習近平等的助力非常，中國防治疫情成功，功不單在中國，而更在世界，中國已成功地在國際上替代美國，領導支持各國抗疫。

隨着新冠肺炎疫情在國際上的演變，特別是如果美國失控，疫後的國際與中國便大不相同了。世界大變已成定局。