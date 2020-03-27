早前有律政司的檢控官員和某大律師合著出書，教路「孩子們」參與違法「社會活動」時如何逃避法律責任，變相鼓勵違法亂紀，說明香港司法體系中「人的問題」何等嚴重。日前香江府衙任命張舉能明年一月出任終審法院首席法官，然而他能否順利上崗，還是未知之數，因為反對派已放出風聲，指張在以往判案時「次次支持政府」，表現「保守」，他們將在立法會上「強力狙擊」。

另外，司法人員推薦委員會透露，他們挑選終院首席法官時，先在夠職務資格的一百五十多人中選出四人，進入「最終回合」，然而只有張舉能願意出任終院首席法官，並表明「符合國籍規定」。看來，「港人治港」走到今天，能夠有職務資格出任終院首席法官的只有一百五十多人，「除去」其他條件、本人是否願意等，弄來弄去，就只剩張舉能一人而已！就是這「一人」，還極有可能因被反對派狙擊而不能按時登堂大拜。

上述香港司法領域的兩件「人事消息」，清楚顯示「港人治港」在政治上和人才上都問題嚴重，香港的法治和「一國兩制」的實施都會受到損害。解決之道，是要在政治要求和人才要求上調整「港人治港」，這方面的問題和調整不僅涉及司法領域，行政領域、立法領域同樣涉及和重要。

這些年，「港人治港」在行政長官和管治班子、公務員隊伍，在立法會選舉和人事組成，在律政司、法院和其他執法機構——警隊、廉署、紀律部隊等等方面，都發生了政治上不可靠，人事上被港英餘孽、無間道竊政弄權的問題，都存在目前定義下「港人治港」並不能改變「由愛國者為主體」的人才稀缺局面。

這些問題不解決，所謂中央全面管治權就是空的、就沒有措手和着力點，且會令香港的管治狀況、政治狀況、社會狀況愈來愈亂，對香港各個領域的人事問題調整及掌控，朝廷再不能只是「隔山打牛」，只想「假手特區政府」落實，必須親自掌握人事名冊、檔案履歷，要交往了解，做到心中有數，與香江府衙合署銓敍，同參用權。