為甚麼新冠肺炎給歐美國家帶來這麼大的災難？有人總結出兩個原因，一是傲慢與偏見，二是慣性反華。其實，兩個原因也就是一個原因，只因傲慢與偏見，才會慣性反華，也只因慣性反華，才會導致疫情失控。

中國爆發疫情後，西方政客和媒體並沒有認識到病毒的可怕，反而幸災樂禍，譏笑中國人為「真正的亞洲病夫」，美國政客甚至趁人之危，希望企業和就業職位回流美國。而當中國採取封城等措施阻止病毒蔓延時，西方政客和媒體更是極力抹黑和醜化，將封城形容為「集中營」，有西方領導人更公開宣稱他們不會封城，不需要戴口罩，因為這違反人權和自由云云。

沒想到言猶在耳，西方國家不僅紛紛封城，更因為缺乏口罩等醫療物資而醜態百出，所謂的人權自由統統拋到九霄雲外去了。實際上，如果西方不是對中國充滿歧視和偏見，認為只有落後國家才會傳播病毒，而是從一開始就採取防範措施，根本不至於如此狼狽。美國政客批評中國隱瞞疫情，其實中方早在一月初就開始定期通報疫情訊息，中美衞生部門負責人也曾多次通電話，只因特朗普政府漫不經心，完全不當一回事，白白浪費了兩個多月時間，才導致疫情急劇惡化。美國防疫無能，散播病毒，反而污名化中國，企圖嫁禍於人，這豈止是無賴，簡直是無恥。

早前有美媒冷嘲熱諷，指新冠病毒危機暴露中國治理體系失敗。但事實恰恰相反，中國可集中全國力量共同抗疫，可迅速控制疫情化解危機，還可支援其他國家抗疫，充分顯示中國治理體系的優越性。反觀西方治理體系千瘡百孔，問題多多，加上西方社會極端自私的本質，注定他們只能各自為政，無法有效應對疫情等重大危機。這場新冠肺炎無疑給西方人上了一課，但願他們能克服傲慢與偏見，重新認識中國和中國治理體系，而不要再自欺欺人。