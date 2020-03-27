近日新冠肺炎疫情在香港爆發第二波，政府抗疫甩甩漏漏，各行各業惟有自救，不少酒店老早為出入人士量度體溫，最近因為檢疫人士通街走，有食肆受累需要即時停業及消毒，同行怕遭殃，紛紛為食客量體溫，以及特別注意是否戴有追蹤手帶，無奈承擔了政府能做的檢疫工作。

飲食業受到疫潮摧殘，連鎖引發結業潮，但有一範疇卻逆市上升，便是外賣平台，在餐廳人人都要除下口罩進食，周圍包括食具都是播毒陷阱，非常高危，非但一般人覺得外賣較安全及方便，而在家居與酒店隔離人士也製造大量需求，令相關平台大收旺場。隨着疫潮愈爆愈烈，連全港最大規模的連鎖美式快餐店也要變招，傍晚六時後不提供堂食，只設外賣，生意當然有影響，食客亦不方便，還有一批人頓時「無家可歸」。

自從該餐廳在多區設立廿四小時分店後，不少露宿者夜晚便在店內流連及睡覺，外界以「難民」形容，早前便有電影以此為題材，引起關注。據估計，全港約有四百五十個快餐店難民，停止堂食後無藉口坐低，變成失去留宿地方。這類人有很多是長期借宿，長達三數年不等，現在一時之間找不到落腳點睡覺。公園露天餐風雨淋，亦有些會關門，實在難以找到有瓦遮頭的地方。

有快餐店難民受訪吐苦水，稱因租金太貴及失業，故此寄居他人店內。樓市冰封，經濟不景，以上兩個因素短期內都難望有重大改善。社區組織指這是社會責任，政府卻在推卸。朱門酒肉臭，路有凍死骨，繁華都市一角，被遺棄的一群，正正顯示社會問題的所在。眼看經濟持續走下坡，失業率有升無降，愈來愈多人加入失業大軍，負擔不起租金，餐廳又睡不成，遲點天橋底都爭崩頭。政府抗疫救市不力，社會復甦無期，民不聊生，市民都變成難民，政府還要招呼假難民嗎？