當全世界國家都紛紛宣布封城封關時，特區政府終於有所行動，也宣布香港全線封關，拒絕非香港居民入境和過境了。大家普遍的反應是早該如此，為何姍姍來遲？

我們每天消耗的食物、食水和日用品都要靠進口，不可能自給自足，這點相信沒有任何異議。問題是人流進出。特區政府看來很猶豫，一方面說香港是個國際性都市，難以完全斷絕對外交往；另一方面說處身外地的香港居民入境是憲法權利，特區政府無權拒絕。其實說到底，是這個政府每事未能斬釘截鐵，錯失防止疫情社區傳播的良機。

初時反對派提出的封關，目的是配合美國主子，切斷香港跟內地的一切聯繫，這個建議無視在兩地居住和就業的香港居民，當然並不實際。後來靠內地封城，減少兩地人流往返，切斷了疫情傳播，看來算是成功。

稍後疫情在歐、美地區爆發，當地政府應對無方，引起群眾性恐慌，處身外地的香港留學生紛紛逃回香港，形成香港疫情的第二波。部分留學生可能在歐美隨意慣了，無視政府的呼籲，沒有意識應減少社交，照樣外出，三五成群流連酒吧夜店。就算接到家居隔離令也不遵守，外出打球者有之，戴着手帶到處尋食者有之，索性剪掉手帶照常活動者亦有之。直到今天，留學生還是繼續蜂擁回港，看不到特區政府有何辦法應付。

看其他國家，是把防疫提升到緊急狀態層次，禁止市民上餐廳、咖啡室和酒吧，派出軍警上街巡邏，強制性執行居家令，禁止一切人群聚集。有些國家還頒發緊急法例，賦予政府權力充公私人醫療和防禦物資，強行徵用私人或非政府機構的物業設施，改作醫療、檢疫和隔離用途。連國民習慣流連餐廳酒吧的意大利和西班牙，都可以下令強迫食肆酒吧咖啡室關閉，連歐洲民主國家也徵用學校和私人建築用作醫療、檢疫和隔離，我倒想不出香港有何特別困難，需要詳細研究。控制疫情不是當今的頭等要事嗎？

其實全面封關，禁止包括香港居民回港，堵塞一切病毒來源，都很理直氣壯，符合全香港福祉。退一步想，就算容許他們回來，也可以設立嚴格的檢疫制度，集中隔離十四天。檢疫設施不足，接收學校、宿舍、會展中心、室內球場、甚至把酒店簡單改裝好了，反正很多國家已有先例。

對付疫情有如戰爭，需要應對緊急狀態，當機立斷，雷厲風行，哪有時間去考慮各方利益，面面俱圓？林鄭政府現今唧牙膏式拖延，結果是優柔寡斷，讓疫情擴散，令香港淪為疫埠。面對戰爭需要下「命令」，「嚴禁」不當行為，而非作出「呼籲」。