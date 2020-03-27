中西區區議會主席、民主黨區議員鄭麗琼昨日被警方上門拘捕。事緣有人涉嫌在社交媒體轉發警員的個人資料，疑違反高院去年頒布的禁制令而干犯「藐視法庭」，以及可能觸犯《私隱條例》等罪行。不問可知，民主黨又諉過於警方濫捕、政治打壓、白色恐怖，要多危言聳聽就有多危言聳聽，卻不想一想，要是其黨員遵守法律，根本不會招來警方執法的後果。

一節見則百節知。永遠只懂諉過於人，永遠不承認錯誤，只許自己起底欺人，不容別人依法反擊，這就是民主黨以至所有反對派政客的邏輯思維。他們彷彿覺得，只要打起爭取民主公義的旗號就能為所欲為，哪怕他們做的惡行跟民主公義毫不沾邊，甚至最是違反民主公義。警方今次的行動不但沒有濫暴和打壓，反而是殺一儆百，大快人心，讓那些政客知道，有公職在身不等於有免死金牌，別以為犯了法也沒有後果。

說來實在可悲，有些政客都已經一把年紀了，從政也有幾十年了，以為他們跟小學雞政客總會有些分別，起碼說話做事會有些分寸，卻原來只是一廂情願。這些人為了選票，為了每月近十萬元薪津，幾十歲人甚麼也做得出來、說得出口，絲毫不以為醜。自去年黑暴爆發以來，舉凡跟着暴徒一起罵警的政客，不論多麼過氣一樣可以翻生。既然罵警不用成本，又可撈選票，又可賺掌聲，何樂而不為？於是乎，有些政客做戲做過了火，罵一哥「PK」還嫌不夠搶眼球，還要幹犯法的事，到了被警方拘捕卻賴天賴地賴打壓，這就是香港政客的質素了。

當然，有怎樣的政客就有怎樣的選民。在反中亂港傳媒及政客長期洗腦下，部分香港人豬油蒙心，盲目反中仇共，以為手中一票神聖無比，是救香港於水火之中，結果將票投給一班不學無術、無常識、無邏輯、不守法的政棍，將香港僅餘的一點點優勢也徹底斷送。