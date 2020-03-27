美國總統特朗普宣稱不會再使用「中國病毒」字眼，對新疫患，會按照世界衞生組織的定名，稱為「新冠肺炎病毒」。

應付這一位「神經刀」總統，最好的方法就是不要搭理他，他自然會替自己製造麻煩，最不智是你主動向他挑事，一旦把他惹毛了，旁人便難得安寧。新冠肺炎疫情開始後不久，特朗普曾讚揚中國的抗疫工作表現出色，直至中國有外交人員說病毒源頭是由美軍帶去武漢的，提出後卻沒有展示實際證據，白宮主人一氣之下，才用上「中國病毒」的稱呼作反擊。

特朗普在處理疫情上一塌糊塗，正為自己製造出上任以來最大的管治危機，他滿肚怒火無處發洩，恰在此時，中國外交人員的一言半語讓他逮着機會，自然借題發揮，由是鬧出一場外交風波，讓雙方白忙了一陣子。

其實病毒源自哪裏不重要，但疫情掀起後當政者如何領導國民應對，才是真正問題。就如一場蝗災，可以由國到國，由這一大洲到另一大洲，管治者爭論源頭是出自哪處毫無意義，反倒該好好帶領自己的國民去防災。

今趟特朗普領導下的防疫工作，表現委實太差，疫情最早在中國爆發，美國理應有足夠時間作準備，美國的醫療設備優於中國，而且在西方大國中，是最早對中國封關的，到頭來仍弄得如斯地步，根本怨不了誰。至今為止，中國十四億人口之中，確診染上新冠肺炎的有約八萬一千人，平均每一萬七千人之中有一個。美國三億三千萬人口，染病者約六萬九千人，平均每四千八百人之中有一個，而且數字還在急速上升。

事實上，就算中國的新冠肺炎實際確診人數真的比公布多一倍，以人口比率計算，還是遠遠少於美國。我真不知道白宮主人可以如何向國民交代，只能說，美國人是選錯了這位總統。