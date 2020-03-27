調查報告很多時並不可靠。去年十月，來自二十多個國家與國際組織嘅專家學者，共同撰寫題為《全球健康安全指數》嘅研究報告。報告通過預防、疾病監測和報告、快速反應等六個類別以及三十四個具體指標，評估咗一百九十五個國家預防、發現和應對突發公共衞生事件嘅能力。

評估以一百分為總分，得六十六點七分以上被認定為具較強嘅危機應對能力，只有一成九國家達標；得分排名首五名是美國得八十三點五分，接着是英國、荷蘭、澳洲、加拿大，分數都在七十五分以上。亞洲國家排名最高的是泰國，得七十三點二分，世界排第六；中國得分只有四十八點二分，世界排名五十一位。

然而，事實擺在眼前，美國在應付新冠肺炎上，處理得一團糟，「世界強國」露底了！美媒日前指出，聯邦政府嘅呼吸機庫存非常有限，目前只有一點六萬部，遠低於需求嘅十六萬部，根本難以應付今次疫情。南韓青瓦台日前發表聲明，指特朗普致電總統文在寅，詢問南韓能否向美國提供醫療設備，希望取得南韓嘅病毒試劑。看官，堂堂世界最強國，如今淪落至此，不折墮嗎？

一個新冠肺炎疫情，反映世界上絕大多數國家，無不存在嚴重嘅「能力赤字」。上述調查指美國最能「應對危機」，那簡直是天大笑話。美國疫情惡化，目前確診人數已接近七萬，死亡人數亦逾千人，若病例持續增加，很快就會超逾中國，首都華盛頓周三亦宣布「封城」。

事實上，病毒引發嘅傳染病流行，使人類生活喺一個危機四伏嘅世界！而且病毒無眼，任你幾富貴權威，一樣冇面畀，英國王儲查理斯一樣中招！美國佬有時真係太天真，不久前商務部長羅斯表示，中國疫情有利美國喺中國投資嘅企業回流美國！新冠肺炎已打沉美國各行各業，何時復工都難講，仲廢噏「企業回流美國」，小心保護自己咪賴嘢先啦！