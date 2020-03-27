全球都在戰疫，面對同一場災難、同一個敵人，我們看到很多匪夷所思的現象，值得反思、值得指正。香港以至世界有太多盲目崇洋貶華派，對於這些奴顏自卑而自我感覺良好的人來說，新冠肺炎的全球大流行，是一個讓他們與良知、對錯與真理對話的機會。

還記得一月二十三日的武漢封城，和內地出動軍警把守交通要塞，防止染疫者離城嗎？當時整個西方社會和香港都有不少批評聲浪，撻伐中國違反人權、限制人民自由，斥責內地當局藉機打壓反對聲音。更有一切皆反的口水派惡劣地指內地會遭報應，「天收佢」，冷血言論與無恥無德無良知的思維，思之令人不安。

事隔一個月，日本、南韓相繼爆發疫症，曾經恥笑武漢的那批人噤聲了。本月開始，歐洲二十多國、美國、加拿大及澳洲等相繼加入瘟疫同難會，那些視美、英如爹媽的反對派終於收聲了。不過，他們忘不了抽水，不斷攻擊港府防疫工作，為稍後的選舉大肆攢積個人人氣。這招轉移目標的詭計奸招，不是抄襲自特朗普式無賴手法嗎？既如此，他們種種雙重標準便毫不奇怪了。

談封城，在中國是剝奪人權、打壓自由；到美國及歐洲封州封關封境時，卻是執政者果斷鎖疫。看醫療設施崩潰，在中國是方艙醫院老土、簡陋、笑話，把病人當豬狗；可到了意大利及西班牙，口水派卻認為這是災難帶來的無奈。

甚至同樣出動軍警封城、驅趕街頭聚會、捉拿逃疫人士，在中國，口水派數落的是共產黨怎樣惡劣對待人民，借疫鎮壓；到了西方社會，卻是軍人出動穩定民心，協助撲滅疫症……

何其多的狗屁觀點，愚昧到令人搖頭的言論充斥網上網下，這些自以為是卻偏執的看法，除了證明口水派低智無知之外，委實讓人無言以對，那根本不是雙重標準，有人說「千萬別與傻子辯論對錯」，正確！