在內地新冠肺炎疫情好轉之際，省部級人事調整重啟，負責打虎反腐的紀檢系統動作頻頻，涉及公安部、科技部、民政部、發改委、人民日報社、國務院辦公廳以及上海、江西、黑龍江等眾多部委省市。這是中共十九大後紀檢系統最大規模的一次集中調動。

譬如，上海紀委書記廖國勳升任市委副書記，成為市委「三把手」；江西紀委書記孫新陽進京擔任公安部紀檢組組長，是掌控「刀把子」的要角；中紀委宣傳部部長莫高義調任人民日報社紀檢組組長，握緊「筆桿子」，負責監管《人民日報》、新華社、《求是》雜誌、《光明日報》、《經濟日報》、《中國日報》六大央媒。

這次調整中有幾個現象值得注意。其一，紀檢崗位的彈性增強，因人而異，取決於高層的認可程度。按規定，其他普通副部級六十歲退休，紀委書記、紀檢組組長可任職到六十三歲。有些官員超齡服役，例如剛卸任的原公安部紀檢組組長鄧衞平已超過六十四歲，國辦紀檢組組長辛維光更已接近六十六歲，比許多正部級官員任職都久。有些如原寧夏紀委書記許傳智，則在六十二歲提前卸職。

其二，中紀委機關的跳板作用更加突出。自中共十八大以來，隨着地位權威抬升，中紀委開門引外援，審計、政法、組織、商務等領域的諸多司局長，加盟中紀委。在擔任中紀委部門主管熟悉工作後，就外放紀委書記、紀檢組組長。例如馬森述二○一五年由國務院法制辦公室信息中心主任調任中紀委法規室主任，今次空降江西紀委書記。最高檢政治部副主任張巍一六年起歷任中紀委第六室、第五室主任，一八年升任發改委紀檢組組長，近日外調黑龍江紀委書記。

目前各省紀委書記中，這種模式比比皆是，甚至多數人升遷速度更快。如原海關總署人事教育司司長劉學新一五年進入中紀委擔任第九室主任，一年後升任福建紀委書記。原上海檢察院副檢察長陳輻寬一六年一月調任中紀委第十室主任，同年十月即晉升山東紀委書記。

其三，正是由於跳板和孵化作用，紀檢系統目前僅次於金融系統，成為「七○後」副部級高官最集中的碼頭之一，比如中紀委副秘書長苗慶旺、銀保監會紀檢組組長李欣然、應急管理部紀檢組組長蒲宇飛等，風頭取代了曾經的共青團系統。這批年輕幹部佔得先機，是政壇一股重要的後備力量，意味紀檢系統將在政壇持續發揮集群影響力。

值得注意的是，中紀委宣傳部部長成為大熱崗位。自一四年該部門組建以來，前兩任部長肖培、陳小江都已升任中紀委副書記；第三任朱國賢一八年調任浙江省委常委兼宣傳部部長；如今莫高義繼任一年多後又調赴人民日報社。而且四人全部出身媒體老總，肖培歷任《北京青年報》和《北京晚報》總編輯，陳小江曾任中國水利報社社長兼總編輯，朱國賢曾任新華社浙江分社社長，莫高義此前任南方日報社社長。如此清一色起用傳媒官員，在所有部委省市宣傳崗位都是第一無二的。