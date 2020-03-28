正論：禁酒令未捷先死　限聚集姍姍來遲

拍腦袋決定，拍心口保證，拍大腿後悔，可說是港府施政特色，連抗疫要緊關頭也是陋習不改。周一才公布的禁酒令建議還未落實已被推翻，特首林鄭月娥以今日的我打倒昨日的我，取而代之是各種限制人群聚集的措施。事實證明，高官目光如豆，思慮不周，不激起社會反彈不罷休，結果推出一項跪低一項，落得灰頭土臉、朝令夕改的下場，令防疫工作加倍寸步難行。

昨日本港新增的確診新冠肺炎個案達破紀錄的六十五宗，累計突破五百人染疫，進一步應驗了傳染病專家所說的疫情瀕臨失控、公院瀕臨崩潰的警告。林鄭月娥與行會開會後，不得不跪低收回數日前的禁酒令建議，改為通過兩條《預防及控制疾病條例》，實施更嚴厲措施。港府亦會啟動第二輪防疫抗疫基金為受影響行業提供支援，冀僱主不要解僱員工。

兩條新例一是禁止多於四人的公眾地方聚集，二是管制餐飲業及部分場所的營運。前者包括十二項豁免，例如家居、工作間、法庭、議會、紅白二事均不受此限，明日凌晨零時生效；後者則規定所有持牌食肆必須符合六項要求，包括座位數量不能多於正常時候的一半，枱與枱之間要有最少一點五米距離，每枱不多於四人等，並要求關閉六類場所，包括浴室、戲院、健身中心、遊戲機中心等，條例於今晚六時生效。兩條條例均為期十四日，違者定額罰款二千元，或最高罰款二萬五千元及監禁半年。

禁酒令出師未捷身先死，益發凸顯廢官剛愎自用，所有決策皆未經深思熟慮，倉卒而行，完全不理實際情況。難為林鄭還死撐禁酒令只是建議，經社會廣泛討論集思廣益才決定收回，認為這是「好事」云云，簡直不知醜字怎麼寫。一個政府的決策經常朝令夕改，自打嘴巴，不但不是好事，反而是無能的表現，而且毫無管治誠信可言。港府抗疫阻力重重，連設立指定診所也未能成事，除了黑暴阻撓，廢官沒有全盤計劃，甩漏多多，難道不是原因嗎？

正如有人質疑，限制人群聚集的措施「遲夾亂」，十分擾民，比如一家人若多於四名成員便不准同枱吃飯，是否合理？外傭習慣放假在街頭聚會，若強制留在家中會否引發僱傭爭拗？一個有為政府，應該急民所急，想民所想，並要有先見之明，偏偏港府反其道而行，做事拖拉慢十拍，更要多名醫學專家一再開口警告才踢一踢動一動，往往做得漏洞百出；還未說新例執法難度極大，一來未必有足夠執法人手，二來港府出名有法不依，連違反隔離令也鮮少有人被檢控，有法等於無法，根本沒有阻嚇力。

回顧一月下旬本港出現第一宗確診個案至今，港府防疫永遠後知後覺，永遠錯漏百出，永遠都要輿論狂轟才賊過興兵，令人慘不忍睹。別說斬件式封關激起極大民怨，單是關閉娛樂場所，澳門上月初已經執行，當時本報提醒港府應該倣效，但港府不聽，林鄭還大言不慚聲稱戲院等娛樂場所自有辦法做好防疫措施，確保顧客安全，結果言猶在耳，至今已有多人在戲院染疫，「人間妖域」中環蘭桂坊的酒吧更成為播毒之源，累計多達四十五人確診。要是港府當時果斷採納意見，關閉酒吧、戲院等娛樂場所，今日又豈會陷於淪陷邊緣？

事實上，港府胡亂決策已非首次，去年十月引用《緊急法》頒布《禁蒙面法》便是典型例子。當時本報力陳《禁蒙面法》作用不大，律政司應將暴徒一律控以暴動罪才能收阻嚇效果。事關暴徒及示威者根本懶理法例，依然大規模蒙面上街，警方無法逐一拘捕，令條例形同虛設，更因為刺激民情惹起反效果，令黑暴更瘋狂破壞。可惜言者諄諄，聽者藐藐，港府堅持引用不切實際的法例，結果個多月後即遭高院裁定違憲，不僅被廢武功，簡直自取其辱。試想想，要是《禁蒙面法》現時仍然生效，高官一個二個戴上口罩示人是否也要被捕？

當斷不斷，必受其亂。最新民調顯示，多達六成市民不滿港府抗疫手法，近八成人預計自己有機會染疫，反映市民對港府防疫毫無信心，港府抗疫表現失敗。

目前全球疫情已進入極之嚴峻階段，連英國首相約翰遜及衞生大臣夏國賢都確診，加上本港近兩星期的確診個案九成為外來輸入，逾八成市民支持全面封關，港府是否有必要落實最嚴厲防疫措施，不容再猶豫不決了。