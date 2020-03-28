功夫茶：武器庫破極都有　律政司止暴無能

反修例風暴以來，警方雄飛奮起，都真係幾神勇㗎！呢，尋日凌晨喺小西灣龍躍徑勇破武器庫，拉咗四人；喺山邊一間石屋檢獲懷疑子彈、汽油彈原材料、易燃液體等，遂以涉嫌「藏有攻擊性武器」、「無牌管有槍械或彈藥」及「藏有工具可作非法用途」等罪名進行拘捕。

調查後發現約有八百粒彈殼、二百粒彈頭，另有一批化學品，包括可製汽油彈嘅原材料，如濃酸、硝酸銨及硝酸鉀。消息指，其中二人為學生，相關子彈原材料懷疑係經海外集運到港。果然「停課不停學」，連製造子彈槍械都自學成功，返唔返學都真係冇乜所謂咯！仲有吖，據悉其中一名被捕男子，同一七年五月「Wargame小子」謀殺案嘅其中一名被告相識。嘩嘩嘩！如此江湖猛人，學校一個小天地點困得住佢呀！

據了解，今次石屋武器庫案被捕人均有仇警情緒！咪話功夫茶唔提醒，民望長期食泥又檢控無能嘅律政司司長鄭若驊唔該打醒十二分精神，唔好又犯啲小學雞低級錯誤，連基本控告書都搞錯，又上演「放人」鬧劇，咁香港唔死多兩錢重都難矣！

各位街坊，香港今日之所以半生不死，黑暴烈火依然持續，就係因為佛系廢官充斥！黑暴延燒大半年，廢官被問到是否知道市民最大怨氣是甚麼？佢竟答冇民調在手而「唔知」，功夫茶都真係好想請佢食超記滷味！阿哥，政府止暴制亂無能，搞到市民生活大受影響，廢官仲要調乜春吖？

當然，此中最大嘅原因，就係司底驊檢控經常甩轆，經常「技術出錯」，譬如冇交排期通知書，令原先法庭批出嘅訴訟許可失效。嗱！呢啲都係小意思。去年警方曾破獲一個懷疑軍火庫，喺灣仔一單位內檢獲一百個汽油彈，事後四男一女同被控一項管有爆炸品罪；之但係提訊期間，辯方律師發現律政司喺控罪書及檢控同意書上，打錯其中一個被告嘅姓名，中、英文嘅控罪亦不同。喂！唔係咁都玩「做人留一線，日後好相見」啩？如果被告係強姦犯，睇怕都會陰陰嘴笑咯！咁嚴重嘅罪行，若然因律政司嘅「一時疏忽」而放走重犯，為社會添煩增亂，律政司又該當何罪？實情係控方承認律政司人員手民之誤，最後被告獲准撤回控罪，當庭釋放，但步出法庭即被警方再帶走！咁嘅小學雞錯誤，真係醜出國際咯！

司底驊檢控無能，黑暴以來，警察拉咗七千多個暴徒，司底驊又唔學英國開廿四小時法庭加快審訊，將暴徒繩之於法！反而頻頻甩轆，更有黃絲檢控官出書教暴徒逃避檢控，公然作反！「警察拉人，律政司放人」，武器庫破極都有，你懂的！