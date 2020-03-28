產評：紐倫港美譽不再　日暮途窮愁煞人

香港國際金融中心地位得來不易，曾幾何時更被海外一眾媒體形容為與美國紐約、英國倫敦齊名的「紐倫港」。可惜港府管治水準一屆不如一屆，只懂沾沾自喜而不思進取，致使競爭力每況愈下。如今就連金融中心的全球「三甲」排名亦告失守，所謂「紐倫港」已如黃粱夢，一覺醒來見敗局！

據全球金融中心指數最新排名顯示，香港的第三位置被日本東京奪去之餘，更連降三級至第六位，屈居於上海及新加坡之下，而紐約及倫敦則繼續穩居首兩位。有關排名是根據全球各個金融中心的營商環境、金融體系發展、基建、人才資本、聲譽等作評估，今期報告評估了108個金融中心。當中，香港在基建、金融體系發展和聲譽三方面均輸給新加坡。整體得分排名被摒出三甲位置，意味着營商環境不斷退步，國際金融中心地位搖搖欲墜。

值得留意的是，在金融體系發展方面，香港的排名在紐約、倫敦、新加坡、蘇黎世及法蘭克福之後。所謂「金融體系發展」，主要包括以互聯網基礎的交流水平、通過監管進入其他中心的市場渠道，以及系統中金融業務集群的效率水平。此外，在創科方面，首五大排名分別是紐約、北京、上海、倫敦和新加坡，香港的排名更在深圳之後，僅列第七。

上述這些領域都關係到香港作為國際金融中心的核心競爭力，可惜表現皆未盡人意。其實，該些領域都需要港府戰略統籌倡導、善用資源推動建設，得分下降反映港府實屬失職！官員們既不反省之餘，又要諉過於去年社會事件影響調查觀感評分，顯然仍不知道問題真正核心，實屬可悲。如此看來，與新加坡的所謂「雙城記」競爭，將以香港完敗告終。持續下去，就連內地城市也紛紛追趕超前，衰敗至此，既令人慨嘆，也為之無奈。

曾幾何時，地位穩如磐石的國際金融中心地位如今都告急，反映港府管治未如理想，推動產業轉型緩慢無章，致令整體經濟發展不進則退。作為傳統強項的金融業不斷被蠶食，根基更深都有倒下的一日，若再繼續蹉跎歲月，相信不用「水晶球」，也可預知國際排名只會跌得更低。奈何港府既坐擁金山銀山，卻只管當守財奴，大事做不來，小事管不好，正是所有亂象和矛盾的根源。經濟搞不上去，民生疾苦，深層次矛盾日益惡化，問題千頭萬緒，抱殘守缺只有沉淪不止。到底香港還有多少老本可吃，不能不令人懷疑！