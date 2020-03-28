世界視線：疫情有危亦有機　拜登慘被邊緣化

今年美國大選雖然未知鹿死誰手，但過程峰迴路轉，看得人眼花繚亂。爭取連任的總統特朗普，原本一路選情看好，不料一場新冠肺炎疫情突然殺到，股市慘被打殘，特氏的經濟牌幾乎肯定打不響。

令人意外的是，儘管特朗普應對疫情表現得進退失據，特別是建議全國在復活節恢復經濟活動，更被專家狠批拿民眾性命作賭注。不過專家的批評是一回事，特氏的民意支持度不跌反升，卻是不爭的事實。最近的民調顯示，認同特朗普工作者佔四成九，不認同者為四成五，儘管支持率淨值僅為四個百分點，但已是他上任以來的最好成績。

有分析指出，特朗普在危機中獲得高支持率，並不讓人意外，因為美國民眾在面對重大危機時，總傾向於相信領袖能化身摩西，帶領民眾「出埃及」。小布殊被認為是當代最平庸的總統之一，但當年「九一一」襲擊後，民意支持度還是急劇上升，如此看來，特氏堅持每天舉行記者會，且不管經常講多錯多，卻成功營造「掌控大局」的形象，「政治就是觀感」，信然。

在嚴峻疫情中「獲益」的政客除了特朗普，還有紐約州州長科莫。作為全國疫情「震央」，科莫在應對疫情方面的表現可圈可點，不僅資訊公開透明，而且果斷封州，獲紐約市前市長朱利安尼稱讚「達政治家水準」，甚至有民主黨成員在網上發起聯署，呼籲徵召科莫代表民主黨出戰大選。

相對而言，目前在黨內提名大熱的前副總統拜登卻斯人獨憔悴，慘被邊緣化。雖說國家厲行社區隔離，包括特朗普和桑德斯均暫停舉行大型造勢活動，但特氏有白宮記者會作為「表演舞台」，桑德斯亦在網上相當活躍，不時透過直播拋出經濟政策倡議；反觀拜登卻幾乎「潛水」，即使進行網上集會，亦是甩漏連連，以致特朗普及民主黨進步派陣營均質問「拜登在哪裏」？人們支持拜登，本來就只是對特朗普及桑德斯說「不」，沒有人對他的能力有過高期望，拜登以為能靠對手出錯而得分，躺着也能當選，未免過分樂觀。