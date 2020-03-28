神州觀察：領骨灰大排長龍　疫亡者數字成謎

內地每遇重大天災人禍，總會刻意隱瞞死難者人數，或是出於維穩需要，或是為掩飾政府的過失，常常謊話連篇。外界一直質疑新冠肺炎死亡人數遭嚴重縮水，尤其是重災區武漢市，近日在派發疫亡者骨灰現場不但人頭湧湧，骨灰數量更比疫亡人數多出許多，再次篤穿當局的謊言。

武漢市漢口殯儀館日前開放辦理疫亡者骨灰認領手續，門口擠滿排隊等候的家屬，人龍延綿不絕，有人甚至排了五個多小時方才領到。館內堆積的骨灰盒更被指多達三千五百個，比官方公布的武漢疫亡總人數多出近千個。惟現場設有嚴密的安保措施，民眾被禁止拍照記錄，已經流傳上網的，則遭當局瘋狂刪除，從而引發新一輪民意抗爭。

事實上，早有外媒揭發武漢疑因火化大量死屍導致二氧化硫濃度嚴重超標；亦有網傳裝屍袋不夠用，需將三個小童屍體裝在一起運走；還有人拍得武漢某醫院五分鐘搬出八具屍體、外省殯儀人員支援武漢等場景，都令疫亡真實數字撲朔迷離。

至於大量患者擠在醫院，因「一床難求」而失救死亡，更是無法言說的人間慘劇，武漢市中心醫院「發哨人」艾芬希望政府能在疫災過後，給那些未及確診便已逝去的亡魂一個交代，給他們的家庭一些安撫，難道當局是想以這種鬼祟方式「超發」骨灰盒打發他們？

若真如此，當局也算是良心未泯了，畢竟終歸還是領到了死難親人的骨灰，而非像當年四川大地震那樣，除了官方公布的死亡人數，其他死者只能永遠「被消失」。想必此次疫災過後，許多武漢人便會察覺到身邊少了哪些親朋好友，或是再出現譚作人那樣的真相調查者，饒是如此，民眾亦難得知確實死亡人數，知道了也難以公之於眾。

當局擁有豐富的維穩資源，隨時可以根據需要操控輿情，打壓不和諧聲音，所以民眾連悲傷的權利也可被剝奪。殯儀館門前排隊領骨灰的場景勢會造成催淚效果，以及讓民眾再度聯想起當局此前隱瞞疫情、延誤防疫良機的種種無能失職行為，於是一不做二不休，以愚蠢粗暴的手段繼續遮掩醜行，以更多的謊言掩飾最初的謊言。

而對於種種有損形象的「洩密」行為，當局不是闢謠否認，就是刪貼噤聲，抓捕發放消息之人。此舉更被貫徹運用於整個疫情防控階段，從打壓「吹哨人」開始，便再也沒停過，乃至一線醫護染疫死亡也要封鎖，投訴缺少醫療裝備卻被誣賴是境外勢力煽惑，一次次引發民怨沸騰亦在所不惜，如同欲蓋彌彰，自欺欺人，亦讓民眾看透了當局漠視民意、麻木不仁的本性。