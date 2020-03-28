制度好不好，在危難時便會顯露出來，考驗之處在於這個制度怎樣對待人民。在太平盛世之時，制度可以被吹噓捧為可將歷史終結，成為人間最後的好制度，終結其他一切制度。提出這樣的宣傳說法已有二、三十年，但採用這個制度的國家和人民，並沒有在生活和福祉方面有大的改善，在全球的範圍也沒有表現出它的優勝，歷史並沒有被終結，它（新自由主義的資本主義）的對手（中國、古巴、北韓的不同社會主義，俄羅斯的所謂專制主義）也沒有被終結。俄羅斯在普京主政下沒有被消滅，沒有被瓦解，反而復興起來；而中國實在強大起來，令新自由主義、資本主義的領軍國家美國感到害怕。

或許制度的競爭並不單是經濟。今天科技、創新、效率是經濟的條件，拚經濟實際是拚制度、拚文化，不是單單剝削勞工便可以。拚經濟，以經濟增長速度，以財富的分配而言，中國是勝過美國，三、四十年的中國奮力便超過百年領先的美國，不過中國的人均GDP還落後於美國。

在經濟的市場以外，新自由主義資本主義吹噓的還有民主、自由、人權，然而，這些政治權利的根本基礎是人民的生存權，不是富人的生存權，而是不分貧富、老幼、種族每人平等的生存權。

這方面的制度競爭，對制度的考驗，最佳的環境是當前的新冠肺炎大疫。疫病未必可以避免，但可以防治，怎樣防治涉及政府與社會投入資源多少、動員和執行的力量如何、政策措施是否適當有效。而考驗的核心，是在防治疫情中是否以人命為重，不作分別，一概盡力救治。

中國內地防疫初期有過失誤，但是迅即改正，全國上下全力對疫區的武漢、湖北全面救治，不惜物資人力，不怕對經濟、社會的衝擊帶來巨大代價，結果兩、三個月便把疫症納入可控，死亡率壓在低處。這個過程中，政府（包括軍隊）發揮巨大的作用，社會民眾絕大部分齊心配合，中國式社會主義的集體主義產生巨大效果。

相反，英國放棄防疫，宣稱讓群眾染病來建免疫能力；瑞典亦然；美國政府則漠不關心，壓抑疫情的報道，防治只為華爾街股市行情和特朗普的選情；意大利、西班牙乃至西歐各國，雖然努力，但一是不得其法，二是社會群眾不配合，三是醫療設施物資不足。歐美各國的疫情已比中國惡劣，而且還可能進一步失控，更惡劣的是政府與社會公開宣稱要放棄老年患者，不予搶救，歐美社會回復到中世紀時刻。

這兩種制度，是誰優誰劣呢？