反中亂港集團發動反修例風波暴亂，一直把香港警隊視為最主要的打擊對象。他們知道，只要把警隊打趴下，只要能威逼警隊「陣前倒戈」，就能整垮香港管治，奪權變天。他們威嚇警隊的主要手段，是利用網絡對警員「大起底」，把他們的編號、相片、姓名、行蹤、日常生活等私人訊息曝光，也把他們的親屬曝光，施以恐嚇、騷擾。有了這些材料和訊息，他們又可在網上煽動「殺黑警全家」或作出各種「問候」。他們以這種喪心病狂的「網絡暴力」向警隊施壓，瓦解其鬥志。

暴亂以來，被起底、被威嚇的警員數以千計。去年十月，香港高等法院頒布臨時禁制令，禁止任何人「起底」、「威嚇」警員及其家屬。其實，即使沒有高院的這個禁令，反中亂港之人上述行為也皆已違法，皆已干犯了侵犯私隱、恐嚇、滋擾、造謠、煽動等罪行。這些罪行，有沒有高院的「禁令」，都是可以依法追究的。然而，在香港法治已遭嚴重破壞，在暴亂持續、縱暴瘋狂、當局綏靖投降路線大行其道之下，反中亂港分子的種種罪行是遲遲不被追究的，許多當街襲擊警察的人至今都沒有被檢控，更遑論「起底」警員、蠱惑煽動這等「雞毛蒜皮」的小打小鬧？

不過，今日形勢已有所不同，對反中亂港之人是「大罪」要追，「小罪」難逃。日前警方逮捕了涉嫌轉發「起底」警員資料的民主黨中西區區議會主席鄭麗琼，指她涉嫌干犯「煽動意圖罪」，此乃良好開端也。事實上，在至今未平的反修例風波暴亂中，犯下比鄭麗琼涉嫌「煽動意圖罪」嚴重得多的反中亂港分子不知凡幾，他們的「煽動意圖罪」對這場暴亂的興起、持續和愈演愈烈作用巨大。他們有組織、有預謀、有劇本爭分奪秒的製造和煽動謠言。他們有人本身就掌控和指揮着自己的媒體、網絡平台、宣傳機器，二十四小時的製造和傳播各種謠言，煽惑人心、煽動仇恨，唯恐香港不黑暴、不大亂。

鄭麗琼之流只算「中堅骨幹」，「大粒佬」還在逍遙。我們要問當局，今日長纓在手，何時縛住大魔？