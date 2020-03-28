美國號稱當今世界唯一超級強國，特朗普更是經常吹噓美國如何偉大如何了不起。然而諷刺的是，面對新冠肺炎疫情，這個偉大和了不起的超級強國竟然束手無策，連口罩和病毒檢測試劑等基本醫療物資也嚴重短缺，以至於要求外交官向各派駐地政府「乞援」，特朗普更親自致電南韓總統文在寅求助。而文在寅的回答則頗有意思：若有剩餘物資就會提供協助。

甚麼時候才有剩餘物資？只有天曉得。雖然南韓疫情已趨於穩定，但目前還有數千確診病例待醫，加上外地輸入病例仍源源不絕，本身醫療物資並不充裕，能有多少剩餘？即使向美國提供協助，也只能是杯水車薪，能夠解決甚麼問題？綜觀全世界，唯一能夠提供大量醫療物資的國家只有中國。中國既是世界工廠，也是醫療物資最大生產基地，更是大部分醫療物資原材料來源地，中國不出手，任何國家都幫不了美國。偏偏美國不斷抹黑和醜化中國，也許是於心有愧，也許是羞於啟齒，也許是放不下架子，所以不敢公開向中國求助。

有人認為，中國應展示大國風範，不計前嫌，主動向美國提供醫療物資。誠然，施比受更有福，中國在控制本身疫情之餘，還有能力幫助其他國家，既符合人道主義精神，也有助提高國際影響力，無疑是一件好事。怕只怕，即使中國願意向美國伸出援手，對方也未必領情。早前馬雲向美國捐贈一百萬個口罩及五十萬支病毒檢測試劑，結果熱臉貼上冷屁股，換來冷嘲熱諷，有人甚至聲稱不相信中國的口罩，可見這年頭做好事也不容易。尤其是面對傲慢與偏見的老美，好心未必有好報。

君不見，日前G7外長舉行視像會議，美國依然堅持使用「武漢病毒」來污名化中國，只因其他成員國不同意而導致聯合聲明流產，美方陰謀才無法得逞。以德報怨，何以報德？中國千萬不要再做東郭先生的傻事。