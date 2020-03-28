美國總統特朗普口中的「中國病毒」，新冠肺炎疫潮全球超過五十二萬人感染，死亡人數突破二萬三千大關，諷刺的是，美國成為確診個案最多的國家，突破八萬五千宗，隨着中國疫情放緩，此消彼長，美國這個榜首相信會維持一段時間。

疫情是全球的事，但特朗普硬是要搞分化針對，令該國人民歧視亞裔程度加重，辱罵及攻擊案例上升。特氏卻貓哭老鼠假慈悲，表示不能把疫情怪罪在亞裔美國人頭上，惺惺作態實在令人惡心。有這麼多時間做戲，不如好好想想如何抗疫，不過他最緊要的應該是救經濟救股市，他上任後的道指增幅一度被蒸發，本來視為連任的本錢一下子蕩然無存，而拜登近日聲勢浩大，白宮易主機會大增，救市救人救自己寶座，你說特朗普放哪樣在首位呢？道指近日反彈，但本土疫情也急劇上升，總統的優先次序顯而易見了。

美國申請失業救濟的人數達到史上最高的三百三十萬，特朗普着緊希望可以在復活節全國復工，但對抗疫依然「佛系」，只是繼續呼籲國民自律，減少社交應酬、勤洗手及避免握手。全球看着美國抗疫不力，美國個案超越中國，特氏老羞成怒，公開質疑中國的數字不盡不實，十足似小孩玩輸遊戲後撒賴說對方奸茅，貽笑大方。

香港的反對派不但向美國稱臣，態度也學得十足，永遠不會反省自己的錯失，而是不斷強調政府的錯漏、抨擊藍絲及抹黑警方，在區議員辦公室外張貼「藍絲與狗不得內進」挑釁，遭全城討伐，還死不悔改；另一個區議員，作為區會主席級數，亦涉干犯煽動意圖罪行而被捕。黃絲又製造輿論說是被有計劃地打壓迫害，說穿了，永遠把問題都推給別人，依例執法就當是針對，自己人圍爐取暖，真的以為站在道德高地、正義的化身，自欺欺人，欺負人之前原來真的要先欺騙自己。