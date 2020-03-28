自從新冠肺炎疫情爆發以來，我們每天從傳媒和網上收到世界各地的有關數字，如測試人數、確診個案、死亡人數，看着這些數字每天不停上升，的確教人不寒而慄。但數字確實描述新冠肺炎疫情的真實情況嗎？對這些數字，我們應該如何解讀？

每天公布的疫情數字，是否有如股市的指數般，反映疫情的走勢？細讀各國的數字，不難發覺其實並無一致準則。看不同國家的人口與確診比率、確診與死亡比率，差距非常巨大，這個現象很不正常。像瑞士，人口八百多萬，比香港稍多，但確診個案過萬，而香港的確診個案只得五百多，完全不合比例。德國的確診比率也非常高，八千多萬人口有約四萬確診，但死亡人數非常低。意大利人口約六千萬，確診人數卻有八萬多，死亡人數達八千多，也極其不成比例。

有甚麼主要因素可能影響不同國家的確診人數和死亡率呢？影響不同國家的確診人數，最重要因素，應該是該國的測試力度，例如是否有足夠的測試劑，是否需要符合一定的條件才進行測試。像美國在疫症爆發初期，測試劑嚴重不足，只有出現明顯病徵或曾接觸確診病人，才准許測試。測試人數較少，確診人數當然也偏低了。到目前為止，美國除了紐約外，其他州的確診人數還是偏低。故此，當測試劑供應增加，放寬接受測試限制，美國的確診個案肯定會突然急升。而美國近日確診個案急增，累計逾八萬五千宗，成為全球確診病例最多的國家。單是美國也出現這麼大的差距，其他醫療條件比美國差的國家可想而知。另外，日本的確診數字異常偏低，也值得懷疑。有人估計他們或會蓄意少測，避免確診數字過高，影響奧運如期舉行。現今奧運正式宣布改期，日本的確診數字會否突然增加？

死亡率的統計也可能受新冠肺炎疫情的定義問題影響，如只是限於確診個案的直接死亡，則疫症的死亡人數可能被壓低。一些被當作流感、肺炎死亡的個案，未經測試便不計算在內，如果這些死亡個案也作測試，發現部分與新冠肺炎有關，死亡率便會上升。有人估計，意大利這麼高的死亡率，可能與他們較寬鬆的定義有關。

有些國家如日本、英國，可能是有意減少測試，對疫症實行延遲策略，希望發展「群體免疫力」；而德國、瑞士、奧地利等則認真全面測試，故後者的確診比率較高。

基於上面的考慮，不同國家地區的數字的本質其實差別很大，不應輕易拿來比較，反而拿一個地方的前後數字比較，可能對疫症了解得更準確。