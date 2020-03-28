說時遲，那時快，一眨眼的工夫，美國又成為領先世界的第一大國了。今次的第一是新冠肺炎患者數量，超越中國和意大利，成為全球最多感染病例的國家。昨日已突破八萬五千宗，紐約佔全國病例近半，淪為「美版武漢」。總統特朗普一方面仍然口硬，質疑中國公布的數字有隱瞞，死撐確診病例急增是因為檢測有效；另一方面亦不得不面對現實，在G20視像峰會上向習近平示好，感謝中方為美國提供醫療物資。

中國人有句話叫「今日留一線，他朝好相見」，特朗普就是不明白這個道理，才會弄至焦頭爛額、進退失據。大家一定記得，當中國疫情爆到七彩之際，美國是何等幸災樂禍，除了第一個撤僑和封中國關，特朗普更沾沾自喜地認為製造業可以從中國回流美國，美媒甚至以「真正東亞病夫」恥笑中國。

他們彷彿沒有想過地球是圓的，病毒無疆界之分，很快便兜了一圈來到歐美大爆發。現在美國怎樣呢？防護物資嚴重不足，紐約有醫護人員要用垃圾袋做保護衣，口罩要不斷重用；呼吸機不敷應用，紐約州州長科莫炮轟華府「要二點六萬人死」，震驚全國；特朗普甚至低聲下氣拜託南韓總統文在寅提供試劑。堂堂世界第一大國，醫療水平也是全球最高，結果一場疫症即方寸大亂，隨時成為新一個「震央」。

世事就是如此奇妙，數月前全世界都睇死中國翻不了身，但中國卻以打下門牙和血吞的意志，果斷封城封省，停市停工，終於成功扭轉疫情，現在甚至有餘暇向別國施援，發揮大國實力。中國將派出第四批抗疫醫療專家組及醫療物資趕赴意大利，到安科納市組建臨時野戰醫院協助抗疫。意大利外長迪馬約有感而發，指當日嘲笑他們加入「一帶一路」倡議的人，現在應該承認，正是這份友誼才能讓意大利有能力挽救生命。

嗯，下一個求中國幫忙的會是特朗普嗎？