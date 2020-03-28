禍兮福所倚，福兮禍所伏，危之中永遠有機，端賴你如何把握。過去兩年，中美之間常生齟齬，幾個回合下來，中方是敗多勝少，白宮要多角度截擊中國的態勢已成，就連最驕傲的中國品牌華為，也幾乎給絞殺。依此走勢，如果沒有其他契機，中國跟美國角力，將是一條艱難之路。

新冠肺炎疫情卻是契機，那本來是一場禍，但禍之後能否轉為福，就要靠管治者的智慧。這一次疫患之後，整個世界經濟都會受重創，要復原，中國須靠世界，世界也須靠中國。

在剛結束的二十國集團（G20）成員國領袖視像會議中，中國國家主席習近平提出要提振經濟，各國須減少貿易壁壘，才能在這一場疫患中盡快復原。全球最大的貿易紛爭就在中、美兩國，雙方合則兩利，本來也未必有太多根本矛盾，很多時都是意氣之爭，可惜一直未有機會讓兩國得體地收兵。

今次新冠肺炎疫情後，美國的長期損害或許尤甚於中國，在兩國博弈中，我方過去處於劣勢，如今不同，美方有求於我者不少，中美的關係大可重新定位。但是重新定位不代表中國應該向美國反噬，因為比併綜合國力，我方始終遜人一籌，事事硬碰，此刻還是討不了好去。美國經濟要復甦，中國市場對他們幫助很大，我方不妨做個順水人情，進一步開放市場，遂了山姆大叔的心願。另外，加強承諾尊重美方的知識產權，使美國不再有攻擊中國的藉口，此後雙方互諒互讓，說不定就能重歸於好。

其實，只要中美兩國在大局上和好，長期讓中國頭痛的南海問題、台獨問題以至香港問題，都會變得好辦。而目前中國要做工夫的不止是對特朗普政府，還要包括民主黨的總統參選人拜登，因為經此一「疫」，特朗普未必能夠連任成功。