沒有人估到美國對抗新冠肺炎疫情會如此狼狽，失控到令人不敢相信這是當今的超級強國！單日確診一萬四千多宗，紐約市成為重災區，市長白思豪警告當地將有一半人口即四百萬人中招，有醫院在街頭搭建臨時停屍間。

尋日老朽仍在說美國確診個案很快就會超過中國，話都冇咁快，美國確診個案已增至逾八萬五千宗，超越中國和意大利！電視畫面見到嘅特朗普，已沒有昔日噴口水時的一臉得戚，即使把疫情失控嘅焦點由中國轉向世衞「偏幫中國」，亦難掩其防疫失敗嘅焦慮不安！

歷史學家威廉‧麥克尼爾於其名著《瘟疫與人》中，梳理了過去幾千年人類遭瘟疫侵襲的歷史，得出結論：人類改變命運的同時，也就加大了自己面對疾病的脆弱性。《瘟疫與人》出版至今超過四十年，論者依然覺得麥氏的結論站得住腳。看看美國抗疫的無能，正好說明人類與致命病毒較量的過程中，科技一直衝在最前沿，但政府政策行為向來都是障礙。美國前副總統、民主黨總統參選人拜登在美媒撰文稱，特朗普是最不適合帶領美國應對全球健康挑戰的領導人。拜登說，傳染病不會止於國界，建牆無法阻擋疾病流行。他指出，如果不幫助別人獲得安全，我們自身也無法確保安全，也無法獲得他國幫助帶來的好處。拜登所言並非只為選票而慷慨陳詞，事實上，作為大國領袖，應有遠大目光和大國嘅道義。

記得奧巴馬當總統時，正值西非伊波拉疫情擴散，二○一四年初，在奧巴馬政府力推下，數十個國家啟動了「全球衞生安全議程」，發揮重要防疫作用，美國一直以來都是這項目最大出資國。然而，就在特朗普入主白宮的第一年，就把這個項目的預算由一億八千萬美元大幅削減至六千萬美元，這種政治決策恐怕又是「美國優先」作怪。如今新冠肺炎疫情失控，再次證明特朗普眼光短淺！