新冠肺炎疫災震央正在板塊遷移，一、二月是中國，三月是歐洲，四月看來會由美、英接棒，面對不斷上升的確診及死亡人數，感覺很沉重。中國疫症能在兩個月內基本受控，人民配合與地區工作應記首功；歐洲英美疫情蔓延，亦可從人民散漫、市長鎮長聲嘶力竭看到端倪。

各國各城抗疫，視頻與短片便是另一種歷史。近期有不少與疫症相關的爆紅短片，被人津津樂道的是歐洲個別國家的市長、鎮長視頻，這些年齡不小、肚腩甚圓的中年漢，在戰疫中成了網紅，打動人心的不是他們的顏值、政績，也不是治疫有方，而是他們的真情與絕望，撼動了數以百萬計網民。

在死亡率最高的意大利，有小鎮鎮長在被封城的小鎮上孤獨地行走，孤獨地流淚，為自己服務的社區與逝去的居民痛苦；也有一個大城的市長，他放棄過去的幽默與巧辯，選擇聲嘶力竭地訓斥居民，疫症當前，為何還要自作聰明與政府措施抗衡，遛狗跑步喝咖啡買東西，拚了命上街，為何不能好好留在家中……罵人的視頻不少，語言不同，火花各異，但都可見這些地區公職人員壓力爆煲，為社區崩潰了。

另一類吸睛的是美國政治人物的視頻，紐約市長絕望呼籲，十天後我們將沉淪；多個州長拚上公職生涯，有人向總統發難、狠批；有人斥責不聽話的居民、不合作的地區持份者。這些罵人的短片，同樣反映了美、英人民的散漫，和地方管理者對國家元首的不滿。

相較之下，與湖北省抗疫相關的視頻沒那麼有趣、生動，但負責社區管理的里長、保長一類督導員，挨家挨戶的徹查居民健康，像保母般支援居民生活，甚至送餐送物資的直擊片段，也讓人看到中國戰疫成功的關鍵。一場瘟疫，讓世人真的經歷了同一個地球村的命運挑戰，結果各異，真的只因人的不同。