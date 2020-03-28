對抗新冠肺炎疫情，中國已為世界各國示範和提供寶貴的勝戰經驗，就是必須打人民戰爭、圍堵戰、阻擊戰，分秒必爭，群防群治，全民動員起來。人人響應政府抗疫衞生部門的統一指揮，步調一致禁足防疫，截斷病毒人傳人，才可戰勝人類發展史上從未遇到過的新冠肺炎疫症，獲得善始善終的戰果。

防疫抗疫要打人民戰爭，要教育人民、團結人民、依靠人民，然而，作為特別行政區的香港做到了嗎？

環顧香港自出現首宗新冠肺炎病症以來，抗疫防疫的戰況一波三折，內憂外患，特區政府在天災人禍下，只能依靠行政部門和公務員系統孤軍作戰，真是悽悽慘慘戚戚！為甚麼特區政府在兵凶勢危的抗疫環境下竟出現無群體呼應的孤立無援情況呢？因為本屆政府一手把香港回歸廿二年來，一直支持和配合政府施政、緊密聯繫市民、維繫全港十八個地區各階層市民的區議會陣地，斷送了給反中亂港和「港獨」分裂的黑暴勢力。十八區區議會從今年一月一日起，除一個未完全淪陷外，其餘都變成反中亂港陣營的地區反政府堡壘。那末特區政府豈有不孤立之理？

從公共衞生的角度回望過去，特區成立廿二年，政府推動貫徹公共衞生政策都是緊密依靠區議會，結成夥伴關係，以同舟共濟的意志和毅力，克服一個又一個突如其來的疫情逆境。筆者以臨時市政局公眾衞生委員會副主席和立法會衞生委員會委員，以及兼任多年區議員和區議會副主席的經歷，見證了這頁光輝的抗疫防疫香港歷史。

曾記否禽流感襲港期間過年無雞食的恐慌疫情，各區區議會匯集民間智慧，協助政府和業界想方設法用實際行動支持防疫抗疫，推動全城清潔大行動，洗街市、清街道、施隔離；促防疫從源頭做起，把抗疫貫徹到每個環節，無論入口、養殖、運輸、儲存、零售、購買、烹煮等衞生知識，均傳播至社區，做到家喻戶曉，全港區議會都發揮很大的防疫抗疫社會教化作用。

曾記否沙士疫情爆發襲港的艱難歲月，各區區議會無分彼此團結起來，區議員無分左中右，眾志成城，同心攜手發動各區民眾聲援和慰問前線醫護人員，深入社區動員市民抗疫，組織各層次的居民組織、慈善團體、非牟利組織，推動全面防疫抗疫的衞生運動，倡導人人要行動起來遏止交叉感染，人人由自己做起，全社會對抗沙士肆虐同仇敵愾。全港區議會和區議員充分發揮了非公務員體系的積極、不可取代或缺的社會功能和作用，發出團結市民的強大正能量。

可是今天的區議會，已倒退成為反政府、拖政府後腿的政治包袱或怪胎！君不見議員連同暴徒盲目反對設隔離院舍，暉明邨葬身火海，其他選址也舉步維艱。疫情進入第二波，試問數以萬計回港的港人若要隔離防疫情擴散，如何安置？君不見議員連同暴徒盲目反對醫管局和衞生署在地區設立「指定診所」，用汽油彈伺候。試問數以萬計回港的港人若「中招」後不分流診治，如何防止交叉感染？政府抗疫，眾叛親離，孰令致之？