正論：不夜城熄燈　偷搶騙激增

本港新冠肺炎疫情進入瀕臨失控階段，港府不得不刊憲實施「社交戒嚴令」，昨日傍晚六時起，六類娛樂場所關門，不少食肆索性暫停營業。香港由夜夜笙歌的不夜城淪為萬籟俱寂的死城，不僅重創經濟，打工仔更是手停口停。在這樣的情況下，有人鋌而走險打家劫舍，有人孤注一擲偷呃拐騙，絕對不足為奇，港府有想過如何應對嗎？

「社交戒嚴令」生效後，包括戲院、浴室、派對房在內的六類場所昨晚起暫停營業十四日，康文署、漁護署轄下場地關閉，食肆必須為食客量體溫、每枱食客不得多於四人、枱與枱之間最少要有一點五米距離、店內座位只能是牌照要求的一半等。儘管這些措施都是為了防疫，但無可否認擾民和打擊經濟的程度皆前所未見。過去旅客食海鮮必到的鯉魚門，大部分酒家及海鮮檔因為無客源及防疫措施太苛刻，決定不開門營業，而這僅是冰山一角。單是飲食業，業界估計由去年中至今已有一千間食肆結業，如今又要面對兇猛疫情，關門食肆有增無減。

眾所周知，飲食業從業員大多是基層打工仔，即使食肆只是暫停營業不裁員，員工期間沒有收入，生計也是難以維持，更遑論被老闆裁掉或因執笠而失業，心情就更徬徨。最糟糕的是，這些情況不僅見於飲食業，港府下令六類娛樂場所暫停營業，從業員一樣手停口停。這些行業聘請最多基層市民，數量龐大，一旦他們連生存也有困難，家中老幼無以為繼，會否有人垂死掙扎以身犯險，偷糧、搶劫、詐騙等罪案會否激增，想也想得到。何況覆巢之下無完卵，百業蕭條沒有人能獨善其身，罪案率飆升已是不爭的事實。

這絕非危言聳聽。香港月前曾出現搶食米、搶廁紙「瘋潮」，這股風氣最近又再湧現，昨日全港多間超市的食米都被市民搶購一空。人們擔心產米地受疫情影響實施禁運，故一窩蜂搶購，這是在疫情恐慌之下的常見現象，但當經濟受疫情進一步打擊，失業的人連開飯的錢也沒有，搶米、搶廁紙、打劫老弱婦孺何足為奇？

須知道，經濟危機跟犯罪率從來都是密切相關，經濟愈差、罪案率愈高，放諸全世界皆然，香港不可能例外。尤其是港人去年遭受黑暴「洗禮」，破窗效應落地生根，人們只要蒙了面就能為所欲為，打砸搶燒也不當一回事。更何況，香港有南亞假難民這個治安大毒瘤，他們必定趁火打劫，社會肯定亂上加亂。

不難預計，廿四小時營業的便利店、通常只有一兩人打理的找換店、單打獨鬥的的士司機等都是高危行業。事實上，去年整體犯罪數字較前年急增近一成，今年復遭疫症蹂躪，治安更加惡化，僅一月份已發生逾三十宗劫案，部分涉及便利店；上月更有多個涉及的士劫案的賊匪落網，當中既有本地人，也有南亞裔；而找換店向來是南亞兵團打劫目標，預料將有更多人有樣學樣。此外，騙案同樣應運而生，單是口罩騙案便層出不窮，不法之徒大發瘟疫財。可以毫不誇張地說，香港在黑暴、疫症、無業游民、南亞兵團四重打擊下，勢必淪為罪惡淵藪，萬劫不復。

面對此情此景，港府繼續敷衍塞責，毫不警惕，隨時自食惡果。特首林鄭月娥聲稱將啟動第二輪防疫抗疫基金，要求僱主不要裁員，但別說十畫未有一撇，單以港府「撐企業、保就業」的多輪救市措施觀之，只幫企業老闆、不理打工仔死活，當知今次也是大同小異。退一步說，即使港府列明企業必須不裁員才能申請基金援助，或指明某些款項必須用於支付員工薪酬，但如果監管不足，也是無法保證款項落到打工仔之手，甚至不能排除有些老闆獲得資助後捲款走人。

人們不明白的是，英國同樣實施防疫禁令，但為受影響僱員支付八成工資，上限二千五百英鎊，港府言必國際標準，心繫前宗主國的廢官大不乏人，為何學一半不學一半，不能以打工仔為受助對象呢？人們更加不明白，港府為何永遠後知後覺，永遠思慮不周，永遠不見棺材不流眼淚。要是防疫措施先發制人，救市紓困直接到位，香港豈會淪落至此？不夜城豈會變成死城？

見微知著，食衞局官員坦言，防疫措施主要靠市民自律而非靠檢控，擺明消極執法；商經局局長邱騰華揚言「社交戒嚴令」不可避免打擊經濟，但要兩害相權取其輕，同望天打卦無異。目前失業率已達百分之三點七，創九年新高，香港在廢官帶領下能否克服疫情，經濟能否走出谷底，實在令人不敢樂觀。