功夫茶：立法會淪垃圾會　泛民放生假難民

「前望，我不愛獨懷舊」，夜闌人靜，聽番舊歌，諗起昔日香港美好歲月，遍地黃金，到依家都係，不過變咗係有異味嗰隻「黃金」，鬼咩，狗有狗隨地放低幾両，人有人霸住茅坑不拉矢，應做不做，係都要做衰嘢做臭香港，就好似「司底驊」搞到律政司腐敗不堪，泛民主派就拉布拉到立法會變垃圾會。

話說去年中暴潮爆發後，立法會被砸被佔，等到十月先至可以復會，點知泛民主派同暴徒裏應外合，想繼續癱瘓立會，眼見唔夠票就一味拉布下，差唔多半年都選唔到個內務委員會正副主席，搞到好多議案打困籠塞晒車，就例如《財政預算案》建議一次性寬減一九至二○年度的個人入息稅，恐怕到咗七月休會都冇辦法通過。經濟慘淡，市民稅就冇得慳，但係見到班泛民個個月收十幾皮公帑搞事，電視直播班粉腸開會掟嘢搶咪做晒騷，睇到眼火爆，真係想打爆電視。

講起納稅人血汗錢養住班蛀米大蟲，點可以唔提香港嘅治安毒瘤假難民吖，眾所周知，假難民一嚟到香港就用酷刑聲請令到自己免被遣返， 仲有律師教路申請覆核同上訴可以留喺香港，依家經濟差到咁，仲要嘥米飯錢去養佢哋。政府話就話多年來研究修訂《入境條例》推新措施打擊，但一拖再拖，改完又改，三年又三年，本來去年十月，向立會交咗一條《入境（修訂）條例草案》，針對免遣返聲請漏洞作出堵塞，包括聲請人必須在到港三個月內提出申請，就算佢已經提出司法覆核，政府都有權遣返，法庭有令就另計。修例都會加強羈押權力，等班生番冇得通處走搞搞震。

呢條修訂條例連同其他課題合共十九項，排隊等立會審議，但因為泛民拉布，塞車塞到無影，根據最新交畀立會嘅立法議程，政府竟然無聲無息將其中十五項抽起，只係交咗四項，《入境（修訂）條例草案》靜靜雞被消失，即係今年都唔慌會有方法去解決假難民問題。佢哋六年燒六十幾億元，仲四處犯案，破壞香港治安，天理不容，人神共憤，點解香港政府會咁笨？真係𢱑爆頭都諗唔明呀！

官蠢無藥醫，養埋班大種乞兒。成萬個假難民喺度好食懶飛，作歹為非，香港人都想踢晒佢哋返去老家食咖喱。同樣，成班泛民都係騎呢古怪、牛鬼蛇神乜都有，乜嘢一舊雲、毛婆，仲有個「假難民之父」，聽個朵都知乜料啦，蛇有蛇路，鼠有鼠道，同假難民蛇鼠一窩，唔怪之得假難民攆極攆唔走， 計功夫茶話齋，成班友都係「成功之母」，即係失敗啦，都唔知點解可以做到立法會議員嘅，同假難民一樣，食碗面反碗底，出香港人嘅糧仲靠害市民，一個都唔應該留低。