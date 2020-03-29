神州觀察：入境江西遇阻攔　湖北解封惹人憂

隨着內地新冠肺炎疫情趨緩，湖北省除武漢以外地區悉數已撤卡解封，有序恢復對外交通，湖北省委書記及內地媒體亦紛紛呼籲全國各地善待出省復工的湖北人，不要搞地域歧視。只是光靠口頭呼籲並不能解決問題，如何令民眾從心底裏徹底打消顧慮，相信湖北人不再是「行走的病毒」，才能真正讓人放下歧見。

湖北省黃梅縣民眾近日欲經長江大橋入境江西九江市，或借道往各地返工，卻遭對方粗暴阻截，繼而演變成大規模警民衝突；九江市警方更闖入黃梅縣地界大打出手，以致兩地警員與民眾混戰，人仰車翻，場面火爆。衝突擾攘至下午五時許才平息，並在兩地防疫指揮部共同協商下重新開通大橋，撤卡放行。

按照湖北省防疫規定，對於並非確診病例、疑似病例、發熱症狀患者、密切接觸者等俗稱的「四類人員」，可發放健康碼中最安全的「綠碼」，並與不少省份實現了跨省互認，彼此通行，此舉亦為全國復工復產「一盤棋」創造了有利條件。只是一些地方出於保護主義動機導致的防疫過度問題並不鮮見，包括玩弄伎倆假復工，如只開機器不見人等現象；甚至出現「防火防盜防湖北」的極端行為，避湖北人如避瘟神，江西九江拒絕湖北人入境，少不了避事心態作祟。

但是也需看到，湖北省作為全國疫情重災區，其他省份對之抱持的心理警戒並未因疫情「清零」而全面消除。更重要的是，「綠碼」本身就分高風險區和中、低風險區，並且需要根據個人健康狀況隨時進行轉換；說得極端一點，今日擁有健康出行資格之人，不代表明日仍符合標準，只是此間的轉化如何被及時發現或確認，亦存隱憂。

尤其湖北省近期滿布瞞報新增確診病例、不再上報「復陽」個案等「政治清零」疑雲，加之無症狀感染者是否應計入確診病例引發的爭拗，都給各界帶來擔憂。始終湖北省是本次疫情的最大「窩點」，尚有多少「庫存病毒」實在難說；接下來「疫首」武漢亦將於近期解封，難保不再讓全國如臨大敵，至少北京仍然不歡迎湖北人進入，其他地方或許嘴上不敢說，心裏肯定會犯嘀咕，北京此舉在擔心甚麼？

近日浙江某高速公路服務區再爆拒認健康碼、不讓湖北人使用廁所事件，廣東惠州更有醫院拒為來自湖北的出血孕婦就診，種種行徑不無歧視成分。只是廣東惠州及東莞亦相繼發現數宗來自湖北的無症狀感染者確診病例，造成的危害又該怎麼說？可見不分青紅皂白禁絕湖北人固然不對，卻也不應全部解讀為對他們的歧視，民眾真正恐懼的還是病毒本身。