世界視線：首相高官齊中招　英防疫一塌糊塗

英國政壇可謂多災多難。繼王儲查理斯王子證實確診新冠肺炎後，首相約翰遜亦中招，緊接着是衞生及社會關懷大臣夏國賢；而曾與約翰遜一起出席記者會的首席醫務官惠蒂，亦出現感染病徵，目前正進行自我隔離。

除了公務接觸者外，約翰遜懷有身孕的弟婦亦證實確診新冠肺炎。作為抗疫救災總司令的首相不敵病毒，其身邊人更接二連三倒下，不可謂不諷刺。

約翰遜政府防疫後知後覺，有目共睹。直到上月疫情在歐洲開始擴散，約翰遜還好整以暇，跟懷孕未婚妻在國內度假，其後又跟其他地方防疫策略背道而馳，拋出震驚全球的「集體免疫」論，聲稱全國六成人染疫康復後可自帶抗體，被不少專家狠批不負責任。

有評論指約翰遜在外界並不看好的情況下，成功帶領英國脫歐，政治豪賭食髓知味，領導風格傾向「劍走偏鋒」。也有人指約翰遜「集體免疫」論的背後，是英國醫療資源的嚴重匱乏。以深切治療床位為例，目前全英只有約五千張左右，人均床位數量在所有歐洲國家中，排名第二十三，僅及德國的四分之一。

問題是，醫療資源不足，更應採取嚴防死守的策略，對外對內全力限制人流交往，務求切斷病毒的可能傳播鏈，而事實上，這正是約翰遜之後亡羊補牢之舉，只可惜補鑊措施不僅來得太遲，約翰遜本人亦未能以身作則，他不僅揚言會繼續跟人握手，更被拍到日前在首相府舉行的記者會上，以約翰遜為首的一眾高官，沒有佩戴口罩之餘，更完全無視一點八米的社交距離，難怪《衞報》一篇評論文章形容，約翰遜本人才是「超級傳毒者」。

在抗疫表現上，美國總統特朗普跟約翰遜堪稱「難兄難弟」，特氏同樣是麻痹輕敵在前，進退失據在後，美國如今已淪為疫情「超級大國」，情勢難以樂觀。二百多年前黃熱病肆虐，法國人無力經營北美殖民地，遂將路易斯安那賣給美國，促成美國歷史上最大規模的領土擴張，今日新冠肺炎會否令美國由盛轉衰，各界不妨拭目以待。