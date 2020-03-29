一個政府，一個制度，一個社會，假若對長者患上新冠肺炎可以放棄救治，對不是確診者的緊密接觸者也拒絕收入院醫治，不作測試，讓他們自生自滅，這是怎樣的文明，民主、自由、尊重人權的國家？

在他們奢言政治理想的底下，卻是英國維多利亞時期狄更斯筆下的不平等世界、社會達爾文主義。通過殖民主義與奴隸制積累的不義之財建築的文明，一下子在全球視野中崩潰。而種族主義轉變對本國公民中老弱貧病的弱勢社群的歧視、放棄政府的社會乃至人道主義的責任。英國已從日不落的大英帝國轉為小英國，可是卻連一直引以為榮的文明原則也放棄，令人震驚，意想不到竟沒落如斯。第二次世界大戰英倫保衞戰的團結與愛國主義精神蕩然無存。

尤有甚者，英國政府放棄新冠肺炎防疫，也不防止患病者對外輸出、流毒世界。結果，英國成為多國輸入疫症的主要來源，反映着英國確診患者數目絕對被低估（因無檢測），病毒內外擴散。新加坡政府對英國及同樣不防治的瑞士拿出來公開譴責，指摘它們禍害新加坡和全世界。

殖民主義是用炮艦、鴉片等侵略別國，西班牙侵略美洲是輸出疫症，使原居民大量因病死亡。今天英國等歐美國家正在二十一世紀重複同樣的惡行，差別只是今天連本國國民也同受疫害。

這幾天，美國確診人數已超越中國內地，同樣因拒絕全民測試而低報數目，但依病發趨勢來看，相信數目還會飆升，比中國內地與意大利等更為嚴重。美國確診人數或許將會佔全球確診一半以上，與英國、瑞士等放棄防治疫症的國家，成為今後全球疫症的重災區和輸出源頭。許多國家，包括中國內地，正對歐洲及美國進行封鎖，也排除英國及美國散毒，再間接輸出的國家入境。正是因為英美等國家的放任，全球感染，導致全球受禍，也全球相互封鎖。

美國總統特朗普及其極右勢力，若是堅持寧願犧牲老年人的性命，也要在四月中復市，強制恢復經濟活動，為資本服務，美國的災情會更為失控，全球各國都會對美國封鎖，同樣對英國、瑞士和治疫不力的其他國家封鎖，全球化便會即時凍結。而即使疫情有終結之時，疫後的世界再不是美國為首的歐美主導世界，而是另換新天。一是大多數的國家再不會相信英美披着羊皮的假民主自由制度，虛偽落後的文明。相反，中國援助、支持和帶領全球對疫症聯防聯控。當然，在英美等國放任輸出病毒，聯防聯控首先便是對付它們。