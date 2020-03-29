老牌民主黨黨員、中西區區議會主席鄭麗琼因干犯「煽動罪」日前被拘捕。警方表示，無論犯法的人有何背景、有何身份，如果干犯法例，都會依法處理，不排除有更多人被捕。

事實上，這場暴亂之所以搞得這麼大、這麼瘋狂、這麼持久，就因為干犯「煽動罪」的人不是極少數，他們又遲遲未被繩之於法。這場暴亂像許多古今中外的暴亂一樣是被煽動而起的，是由黑手、組織者，利用和製造某些矛盾，通過精心策劃、周密安排，通過蠱惑宣傳、製造謠言、鼓吹仇恨，再用非法手段、暴力行徑「煽動」而起的。

這場反中亂港集團和美英勢力相勾結發動的暴亂，一開始就是由他們抓住修訂《逃犯條例》，利用香港社會存在已久的懼共抗中心理，把一樁「司法互助」之事大肆歪曲、偷換概念，弄成所謂反送中運動，在民眾和社會上製造恐慌，煽動民眾上街示威；與此同時，幕後黑手還組織了一支以暴力衝擊政府部門、立法機構的「黑暴戰鬥隊」，屢屢借助「集會遊行」的聲勢，打砸搶燒、破壞設施、斷絕交通、暴力攻擊警察。

他們煽動民眾特別是青年學生加入其「戰鬥行列」，投身暴亂。他們利用手中的媒體、宣傳機器、網絡平台，用謠言、用誹謗、用欺凌、用顛倒黑白，持續煽動暴亂。應該說，他們的煽動十分成功，威力巨大，暴亂中的一切假惡醜，都被煽惑成了真善美，一切違法行為都被合法化、合理化、正義化甚至英雄化。於是，瘋狂的動亂、瘋狂的暴力、瘋狂的破壞、瘋狂的兇殘，都在他們的煽動中一路「高歌猛進」，整個香港被禍害得滿目瘡痍，暴徒橫行，百姓苦不堪言，水深火熱。

這場暴亂因有人組織而成、煽動而起，對此香江府衙看得清楚，香港也早有「煽動法」可懲治干犯「煽動」之人。然而，相當一段時間，看得清楚卻視而不見，有法不用，等於無法。干犯此罪者，無論甚麼背景、甚麼身份都能橫行霸道，這個局面真會從拘捕鄭麗琼而改變嗎？