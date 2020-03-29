古人說：「天反時為災，地反物為妖，民反德為亂，亂則妖災生。」香港時運不濟，命途乖張，以致怪事連連，妖孽為患。新一屆區議會運作還不到三個月，已有十五名黃絲議員被捕，包括三名區議會主席及一名副主席，分別涉及煽動意圖、非法集結、公眾地方行為不檢、阻礙警員執行職務等罪名，五花八門，無奇不有。世界上還有比這更烏煙瘴氣的議會嗎？

早就料到，反對派通過黑色暴亂竊取大部分議席後，區議會再也不可能平靜。但沒有料到黃絲議員的表現比所有人想像的更加卑劣，區議會比所有人想像的更加垃圾。這班政治小學雞不學無術，不務正業，對地區和民生事務一竅不通，也無興趣，一味瞎折騰，胡攪蠻纏，導致區議會變質變味，淪為徹頭徹尾的政治鬥獸場。

最醜陋的是，三名被捕的區議會主席都是民主黨成員或前成員，可見這個反對派老牌政黨已淪落到何等地步。每當有人被捕，他們都聲稱「政治打壓」，但人們想問，區議會主席涉嫌在網上散布「起底」警員資料，證據確鑿，這是政治打壓嗎？還有林子健自編自導自演釘大腿、許智峯涉搶女EO手機等，這都是民主黨成員的傑作，難道也是政治打壓？

見微知著，今屆區議會的墮落既是立法會亂象的延續，也是社會沉淪的縮影。立法會內務委員會已經停擺半年，依然未能選出正、副主席，這大概也是一項世界紀錄了。反對派抱着「攬炒」心態，為反而反，不理民生疾苦，在黑暴和疫症雙重打擊下，香港奄奄一息，基層市民望天打卦，他們還揚言阻止港府向市民發放一萬元現金，這豈止是違逆民意，簡直是與民為敵。說到底，有甚麼樣的社會就有甚麼樣的選民，有甚麼樣的選民就有甚麼樣的政客。社會反智，選民愚昧，當然只能選出無聊政客。港人自作自受，既是宿命，也是共業。