本港確診新冠肺炎數字急升，數星期前還是百多宗，現在直逼六百，而且上星期五單日六十五宗確診創新高，特首林鄭月娥又出招，修例禁止四人以上在公眾地方聚集，今日凌晨起實施，而限制餐飲業務和關閉六類娛樂場所的措施，更已在昨晚六時起實施。一貫的政府水平，又是「做啲唔做啲」，說好的禁酒令臨陣退縮，禁止聚集命令又模糊不清，惹來滿街都是問號。

新例違者會罰款及監禁六個月，有一定阻嚇力，可是政府沒有詳細解釋，隨時誤踩法律陷阱，大眾都舉了不少例子需要釐清，例如八個人分批行山算不算違法？而限制食肆一枱四個人，一張十多人的長枱，頭尾各坐四人是否違規？食客在進食完畢後需戴口罩，亦是非常難界定標準。最簡單例子是餐飲，一杯酒或一杯咖啡，是否要逼人一口氣飲完？若果我慢慢淺酌輕嘗，一小時也飲不完，是否我便可以在過程中不戴口罩？照樣可以口沫橫飛散播病毒！

禁止四人以上聚集的規例有十二項情況將獲豁免，例如婚禮、喪禮、工作間及履行政府功能等等，因為清明節將至，不少人困惑拜山是否可獲豁免，假如五名親友去拜祭先人，是否要當中一個分開獨自走路，要否像餐桌須隔開一點五米？林鄭自己也承認群眾聚集的人數限制是沒有科學基礎，只是政府認為限制四人是適合。

政府不但沒有邏輯，亦是冇膽冇口齒，上周一曾公開建議限制持有酒牌食肆或酒吧賣酒，但在昨日卻表明暫時擱置，朝令夕改，面對壓力便跪低，事實證明，酒吧群組四十多人染疫，蘭桂坊淪陷，高危地方竟然當普通食肆看待，發現炸彈卻不拆彈，廢官靠害港人，難怪最新民調報告顯示，特首和司長評分、政府表現滿意度等民望指標均劇跌，律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」，依然可以留低，也是香港的不幸。