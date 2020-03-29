為了應付大量留學生回港後不守社會隔離勸喻，繼續外出流連酒吧食肆，引致新冠肺炎疫情蔓延，特區政府發出「禁酒令」，禁止酒吧食肆供應酒類飲品給顧客。豈料消息一出，引起極大社會反彈，連部分行政會議成員也反對這項措施，指此做法只管制供應酒類飲品，針對特定行業，有違公平原則。弱勢政府經不起多方面反對聲音，建議已經胎死腹中。

從善意猜想特區政府的目的，可能只是希望減少擾民，不妨礙一般飲食業的正常運作，故此特別針對愛好流連酒吧的一班回港留學生作管制，不涉及普通市民外出飲食的習慣。但是，釐定政策要從大局去想，講求公平，並容易切實執行。不管制酒吧食肆人群聚集，只管制公共場所喝酒，是特別針對某些特定市民群組，不及全面，是林鄭政府典型唧牙膏式處事，謹小慎微，一點一滴，不夠大刀闊斧，容易出漏洞，把好意化為惡意，把部分原來的同盟者分化，給反對派可乘之機。

在新冠肺炎疫情蹂躪下，飲食業界已朝不保夕，就算放手不理，任由他們經營也未必能支撐下去，怎可能百上加斤，推出禁酒令，斷絕利錢最高環節，加重打擊？連大型快餐連鎖店都可以自發停開晚市，晚間放棄堂食，改為經營外賣來苟延殘喘；不少大型連鎖酒樓都因為生意不足紛紛裁員結業。業界正等待政府伸出援手，幫助他們渡過難關之際，何不大家群策群力，共度時艱？飲食業界其實已積極作出建議，例如承諾規定顧客不進食時戴上口罩，拒絕接待佩戴手環的檢疫人士，全部食肆、酒吧和咖啡室一律訂立防疫措施，座位之間保持若干距離，同枱不准超過四人，晚上八時一律打烊，甚至限令酒吧食肆停業若干天，以便徹底清潔整改，加強衞生。這些都是既可行也正面，外國不少城市已實施的抗疫措施，奇怪政府不及早在這些建議的基礎上加以細化強化？

據有關官員透露，政府頒禁酒令的理由，是部分回流留學生喜歡去酒吧食肆流連，一齊喝酒，酒後過分親密，容易互相感染，令疫情難以控制。這個理由實在可笑。索性要求食肆酒吧停業，問題不就解決了？或者規定食肆酒吧的顧客保持一定距離，不也就避免過分親密了嗎？如果這些顧客依舊擠迫一起口沫橫飛，就算不喝酒改喝鮮奶，對控制疫情又有何作用？難道特區政府再下禁奶令不成？

政府禁止在公共場所聚眾喝酒，市民一樣可以聚集在私人地方繼續喝，酒後過分親密不受影響。