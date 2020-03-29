新冠肺炎肆虐全球，繼英國王儲查理斯染疫後，首相約翰遜也確診，疫情在英倫全面失控；美國的情況更差，昨日已突破十萬病例，繼續成為「世界第一」；意大利、西班牙陷於苦戰，後者更有王室成員染疫死亡。很明顯，這些國家都已倣效中國實施封城禁足令，但疫情不但沒有受控，反而不斷惡化，證明橘越淮而枳，國情不同、文化不同、政治制度不同，抗疫成效也大不同。

中國實行一黨專政，你可以批評為專權獨裁，但舉國體制在危難之際卻發揮極大優勢。一聲令下，全國封城封省、停市停工停學；一聲令下，四面八方的醫護人員支援湖北；一聲令下，百姓頂着失去自由、商家冒着血本無歸之苦，打落門牙和血吞。從來沒有百姓會因封城禁足而罵政府不人道，更從來沒有政客跳出來反對防疫措施，十多億人團結一致忍受陣痛，終於捱過最壞時候，迎來曙光。

反觀歐美國家事必講人權，事必要諮詢，意大利當日局部封城，不少城市首長便批評中央政府事前無諮詢；紐約是美國疫情重災區，但民眾依然堅持各種社交活動，包括打籃球，激得市長白思豪下令怒拆籃球架；至於歐洲人則更寫意，繼續上街遛狗、跑步和野餐，男女老幼攬攬錫錫不在話下。最令人不解的是，明知病毒傳染性強，歐美民眾仍然不肯戴口罩，更沒有一個國家元首戴口罩示人。除了口罩供應不足，歐美文化根深柢固地認為只有病人才戴口罩，反視當地戴口罩的華人為怪胎，還談何防疫抗疫？

可以斷言，歐美人民只要繼續自由、人權、民主至上，不肯犧牲個人利益抗疫，疫情不可能受到遏止。過去西方國家總以為自己的政治制度最優越，美國更是千方百計要其他國家屈從，然而一場新冠肺炎卻將歐美政制的缺點暴露無遺。中國疫情來得快去得快，站起來也是最快，西方國家還能盲目地貶低中國嗎？