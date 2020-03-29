病毒無疆界之分，亦無貴賤之別，只向疏於防範的人埋手。英國繼王儲查理斯之後，首相約翰遜及衞生大臣夏國賢都證實染上新冠肺炎病毒，王室、政圈接連出事，教人吃驚，檢點下來，不能不說是英國首相府之過也。

新冠肺炎流行初期，約翰遜輕忽視之，他不僅以「佛系」，簡直就是以佛法角度去觀照娑婆世界此一劫難，認為不妨任由病毒仗緣而生，緣盡而滅，還似乎已勘破生死，竟提醒國民要有心理準備，會在疫患中失去至親云云。

可惜唐寧街十號的主人卻不是真能勘破因緣、生死大關，「佛系」抗疫法招來民間惡評後急急撤回，對病毒由放任一改而成圍堵，不惜打倒昨日之我。可惜，疾病不待人，撲疫如撲火，錯過了時機，後果便難收拾。正當英國政府不作為，旅居英倫者四散逃逸之際，新冠肺炎病毒已悄然無聲向諸色人等進襲，最後就連首相約翰遜和衞生大臣夏國賢也得自食其果。

人們常說當今之世狂人當運，選民就愛推舉約翰遜和美國總統特朗普這類「怪傑」去執掌政權。投票者以為此舉好玩，每日看新聞也可以多添談資，其實這是將國家的幸福視同兒戲，在世運風行水順時沒問題，一旦遇上危機，這類人的管治能力便即露餡，全是中看不中用之徒。

美國的新冠肺炎確診者已超過十萬人，觀乎英國的名人頻頻「中招」，估計民間實際的染病者也不下數萬人。新冠肺炎疫情始於去年底時的中國武漢，美國英國這類先進國家的領袖們早該做好準備才是。恕我大膽斷言，如果今日執掌政權的，仍是美國前總統奧巴馬和英國前首相文翠珊，兩國的疫情未必會弄到如斯地步。尤其是英國首相約翰遜因輕視疫情而致自己染病，是一件讓國家蒙羞的事。奧巴馬與文翠珊不見得特別英明，但起碼不是政棍，他們肯幹些實事。