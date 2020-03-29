笑看天下：疫情下 人權不值一哂-施友朋 評論員

新冠肺炎可說是「貴人頭上不曾饒」，尊貴如英國王儲查理斯都中招，英相約翰遜和衞生大臣夏國賢都賴嘢，英相仲噴住口水話會領導英國國民抗疫，老朽有啲睇「荒誕劇」嘅感覺！講到抗疫，恐怕沒有人會相信美國這麼糟糕，簡直比倒瀉屎尿更難堪！

美國新冠肺炎確診者已突破十萬，國內醫療系統早已不勝負荷，甚至有內部文件揭示醫院必要時需作取捨，放棄救治部分病人！堂堂世界最強國，淪落到衰過第三世界，美國夢還能是甚麼美夢？

特氏這人太高傲，起初把新冠肺炎看成是中國與中國人的問題，與美國無關，結果對中國早已公開嘅資訊不當一回事，白白浪費兩個多月的時間全不作抗疫準備，更嘲笑中國對疫情「反應過敏」，封城、嚴格執行隔離措施係「打壓人權」。特氏後知後覺，一心希望經濟活動能喺復活節假後「復活」，明眼人都睇到佢重經濟輕疫症；要是經濟趴直，失業率如坐火箭，股市如食瀉藥，對佢連任總統選情必定不利！但人命關天，佢不得不根據「國防生產法」，下令通用汽車生產呼吸機！

有道是「針唔拮到肉就唔知痛」，早前佢曾質疑紐約市市長要求買呼吸機以應付疫情，係「非常貴且複雜」，混帳成咁，不理國民死活，就算如何令「美國強大」又有甚麼值得國民去尊敬？

科學怎樣進步，面對神秘病毒，人類還是十分渺小。據世界衞生組織報告，二○一一至一八年間，有一百七十二個國家出現了一千四百八十二起病毒引發嘅傳染病流行事件。人類科技發展嘅同時，病毒也在不斷進化，這是病毒學領域的一個常識。中國在抗疫上一開始就不敢怠慢，看重生命，對感染者「應收盡收」，令感染者都能及早醫療！反觀西方大國如美、英，不少感染者甚至在「等死」，所謂「人權」，疫情下根本不值一哂！